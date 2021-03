Als topkapper Giudo Palau zijn schaar in je haar zet, dan ben je van succes verzekerd. Dat wist het Amerikaanse model Emily Krause ook. Zij werd geboekt voor de modeshow van Valentino voor herfst winter 2021 2022 en kreeg een knipbeurt van één van de meest gerenommeerde kappers van het moment op de koop toe. Wij fotografeerde Emily bij de modeshow van Valentino. Bekijk haar kapsel maar eens goed. Dit soort korte kapsels zijn/worden dé haartrend voor 2021 (en ook voor 2022).

Toen Emily zich op 1 maart 2021 in Milaan backstage bij Valentino presenteerde had ze al een pittig kort kapsel met een micro pony. We kunnen ons zo voorstellen dat juist deze look ervoor gezorgd had dat ze voor de modeshow voor herfst winter 2021 2022 van dit toonaangevende modehuis werd gevraagd.

Emily had niet van tevoren kunnen bedenken dat hair stylist Palau nog eens een ultramoderne kwinkslag over haar toch al hippe koppie zou leggen. ‘When my tiny mullet got trimmed by legend @giudopalau for the @maisonvalentino show‘, schrijft ze op haar Instagram.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Emily’s kapsel mag dan kort zijn, er zit wel degelijk beweging in. Haar haar is gelaagd geknipt. De pony is extreem kort, maar de bakkebaarden zijn lang, gelaagd geknipt en naar voren gestyled, zonder echter de oren te bedekken. Ook de mullet (het matje) in de nek is gelaagd geknipt en beweeglijk. Wat vind jij ervan? Zou jij zo’n kapsel aandurven?

