Zonnebrillen trends 2021. Aviator zonnebrillen

De zonnebrillen trends voor lente zomer 2021 zijn opvallend fantasierijk. Elk klassiek model of montuur krijgt wel een moderne, geometrische, grappige of gekke twist mee. Het is alsof de modeontwerpers hebben willen zeggen: ‘Neem je zonnebril niet al te serieus want het leven is al zwaar genoeg.’

We lichten de klassieke aviator bril uit. De monturen die de modehuizen de catwalks opstuurden, illustreren de mood voor lente zomer 2021. Voor de goede orde: de klassieke aviator zonnebril heeft een metalen montuur, donkere glazen en een dubbele of driedubbele brug. In de loop van de tijd is-ie bijna onherkenbaar veranderd, al zit je met zo’n klassieker ook altijd goed.

Voor lente zomer 2021 heeft Max Mara de onderkant een beetje opgerekt waardoor de glazen ietwat vervormd zijn. De brug is verworden tot een enkel, dun en kort stangetje. Ook Fendi speelt met de vormen. Dit modehuis heeft de bovenkant een geheel rechte lijn meegegeven die in het midden is verfraaid met een sierlijke ronding.

Tom Ford maakt het helemaal bont. Hij heeft het metalen montuur vervangen door een zwaar, zwart montuur en donkere glazen vervangen door paarse glazen. Ook Versace kiest voor kleur. De oorspronkelijke vorm van de aviator is gerespecteerd maar het montuur, behalve de brug, is felgeel gekleurd.

Bekijk de foto’s maar eens. Misschien doe je inspiratie op voor jouw nieuwe zonnebril voor lente zomer 2021.

