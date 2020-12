De kapseltrends voor 2021 borduren voort op die van 2020 maar de accenten verleggen zich. We gaan weer meer lange haarlengtes zien, en daarmee bedoelen we écht lang haar. Lob- en bobkapsels zijn nog steeds grote favorieten en ook daarmee gaan we het komende seizoen stoeien: de hair cuts worden creatiever en we gaan ze heel mooi stylen. Korte kapsels waaronder pixie cuts doen ook weer mee.

Maar… de belangrijkste nieuwigheid voor 2021 zit ‘m niet zozeer in de hair cuts en haarlengtes zelf, maar in de pony. In het jaar 2021 gaan we voor statement pony’s. Pony’s die je look maken (of breken) en die je niet zomaar even wegstylet. Het gaat om pony’s die héél erg nadrukkelijk aanwezig zijn.

Laten we de belangrijkste kapseltrends voor 2021 even samen doornemen.

Kapseltrends voor 2021: lang haar

Lang, vrouwelijk haar tot ver over je schouders is één van de hotste haartrends voor 2021. Het meest geliefde model is op één lengte geknipt. De styling is eenvoudig. Ook in 2021 staat je eigen, natuurlijke textuur centraal. Steil, slag, krullen. We gaan het allemaal zien (en dragen).

Kapseltrends voor 2021: halflang haar (bobkapsels, lobkapsels en wobkapsels)

Halflang haar is al sinds jaar en dag de absolute favoriet van influencers en VIPS. Ook in 2021 gaan we deze haarlengte volop zien. Schattige haarcoupejes op één lengte blijven we zeer zeker zien (en we gaan ze supermooi stylen), maar daarnaast gaan we ook spelen met lange lagen voor meer volume, of met vloeiende lengteverschillen waarbij het haar aan de voorkant korter is dan in de nek. Ook het rond geknipte jaren ’70 kapsel komt terug. En… we gaan halflange kapsels steeds vaker met een statement pony dragen!

Kapseltrends voor 2021: pixie cuts

Qua korte kapsels laten de haartrends voor 2021 vooral veel spannende pixie cuts zien. Ook hier maakt de pony weer het verschil. In 2021 combineren we ultrakorte kapseltjes met korte en vooral choppy pony’s. Hierdoor krijg je een speels, jongensachtig effect.

Kapseltrends voor 2021: statement pony’s!

Pony’s zijn dé grote nieuwigheid voor 2021. Je pony moet gezien worden! Gulden middenwegen bestaan in 2021 niet. Ga je voor een pony bij een lange of halflange haarlengte, dan is die pony breed, héél lang of juist héél kort, en superrecht. Korte kapsels combineren we bij voorkeur met een korte, choppy pony. Vergeet gordijntjespony’s die wel/niet pony zijn, maar ga gewoon helemaal voor zo’n échte fringe! En waarom ook niet? Een nieuwe hair look doet wonderen voor je mood.

