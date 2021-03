De make-up trends voor 2021 laten vooral veel ‘nude’ wimpers zien. Je wimpers hoeven niet vol, lang of donker te zijn. Maar voor het geval je dat wel wilt, hebben we 9 tips voor je.

De make-up looks voor 2021 backstage bij de modeshows waren (net zoals die voor de afgelopen winter) vooral: natuurlijk. Dit gold temeer voor de wimpers. Je zou je bijna afvragen of er tijdens de Fashion Weeks voor lente zomer 2021 een ernstig tekort aan mascara heerste. Een likje zwart over de wimpers van de modellen leek er bijna niet af te kunnen. Toch heeft zo’n onopgemaakt wimpertje wel wat. Als je tenminste van jezelf iets aan wimpers hebt. Alle reden dus dit seizoen extra lief voor je wimpers te zijn. We hebben een aantal wimpertips voor je waar ze allemaal langer, beter en voller van worden!

9x Wimpertips volgens de allernieuwste make-up trends 2021

1. Haal je mascara voorzichtig af. Gebruik een mild reinigingsmiddel speciaal voor oogmake-up. Doe het product op een watje en laat het even weken. Haal je mascara dan af door het watje zachtjes neerwaarts te bewegen. Maak NOOIT horizontale bewegingen om je haartjes niet te breken.

2. Gebruik bij voorkeur geen waterproof mascara. Het afhalen ervan kan stressvol voor je wimpers zijn omdat je een agressiever product nodig hebt om de mascara van je wimpers los te weken.

3. Gebruik je wimpertang alleen voor speciale gelegenheden. Je wimpers worden er niet blij van!

4. Wil je je wimpers iets extra’s meegeven, ga dan voor wonderolie (ofwel: castorolie, ricinusolie). Breng de olie aan met een schoon wimperborsteltje (of een mascaraborsteltje dat je grondig hebt gereinigd). Breng het product tenminste 30 minuten voor het slapen gaan op je wimpers (zonder make-up natuurlijk) aan. Wonderolie werkt alleen als je consequent elke avond je wimpers ermee behandelt. De eerste resultaten zie je na ongeveer een maand.

5. Wil je je wimpers extra vol doen lijken, gebruik dan een primer onder je mascara. En beetje zwart oogpotlood doet ook altijd wonderen :-)

6. Onopgemaakte en zelfs lichte wimpers zijn een make-up trend voor winter 2020 2021, maar wil je je wimpers toch meer zichtbaar maken, verf ze dan donker. Wimperverf kleurt je wimpers niet alleen maar geeft ze ook wat meer volume.

7. Wimperverlenging is een optie als je van jezelf korte wimpers hebt, maar niet altijd oogt het resultaat natuurlijk. Pas op met te zware en te volle wimpers want in plaats van je oogopslag te openen, kunnen ze een schaduw over je ogen leggen, en dat is juist iets wat je niet wilt. Ook kunnen te zware, volle en donkere wimpers je ogen kleiner (en ouder) doen lijken.

8. Een andere kunstgreep voor mooi (gekrulde) wimpers is: lash lifting (wimperlifting), een soort permanent voor wimpers. Met chemische producten worden je wimpers vanaf de basis omgekruld en, als je dat wilt, vervolgens geverfd. De textuur van je wimpers wordt voller, je wimpers krijgen meer volume en openen je oogopslag. Deze techniek oogt heel natuurlijk maar laat ‘m alleen door een specialist uitvoeren want er wordt met chemicaliën gewerkt, en dat luistert nauw. Bovendien moet deze behandeling elke 4 tot 6 weken herhaald worden.

9. Accepteer je wimpers zoals ze zijn. Korte bezemhaartjes, dunne lichte wimperharen, rechte wimpers, zwoele donkere en natuurlijk gekrulde wimpers. Alles heeft z’n charme. Je kunt er ook voor kiezen om gewoon lief voor je wimpers te zijn en ze te accepteren zoals ze zijn.

