Kapseltrends 2021. Brigitte Bardot pony of baby bangs? Model bij Valentino herfst winter 2021 2022. Foto: Charlotte Mesman

De gordijntjespony, het liefst niet al te breed en vol, is de meest ‘veilige’ pony die er is. Deze zogenaamde ‘curtain bangs‘ staan iedereen goed. Maar ‘veilig’ is geen criterium volgens de kapseltrends voor lente zomer 2021.

De liefhebbers van een in-trend pony hebben deze zomer de keuze tussen twee statement pony’s: de Brigitte Bardot pony of Baby Bangs. Welke van deze twee B.B. pony’s (toevallig allebei tweemaal b!) kies jij?

De Brigitte Bardot pony

Kapseltrends 2021. Brigitte Bardot pony of baby bangs? Photo: courtesy of Etro AI 2021 2022

De Brigitte Bardot pony is superlang en valt tot ver over je wenkbrauwen. Deze pony mag zelfs je wimpers raken. Toentertijd was deze pony revolutionair. De beroemde Française was de eerste die met een ultralange pony op de proppen kwam. Vernieuwend was ook de manier waarop ze deze pony droeg. Lang, soft en van voren open (dus toch een gordijntjespony maar dan wel een hele lange!). Deze pony is supervrouwelijk en zwoel.

Kapseltrends 2021. B.B. pony. Foto: Charlotte Mesman

De B.B. pony is vooral geschikt voor mensen met een hoog voorhoofd, met een lang gezicht of met geprononceerde gelaatstrekken zoals een sterke neus.

Baby bangs (de micro pony)

Kapseltrends 2021. Brigitte Bardot pony of baby bangs? Photo: courtesy of Etro AI 2021 2022

Baby bangs zijn superkort en komen vaak niet verder dan halverwege het voorhoofd. Ook hier geldt dat ze, wil je er een statement mee maken, vooral behoorlijk breed en vol moeten zijn. Bescheidenheid is deze zomer bepaald geen kapseltrend!

Kapseltrends zomer 2021. Korte pony, lang haar. Nederlands model Lou Mari. Foto: Charlotte Mesman bij Valentino lente zomer 2021

De micropony is vooral geschikt voor mensen met een wat kleiner gezicht en wat rondere gelaatstrekken.

Over de vuistregels

Overigens is het wel zò dat dit maar vuistregels zijn. Niets weerhoudt je ervan om deze regels in de wind te slaan. Het zijn klassieke regels die geen rekening houden met je persoonlijkheid, je levensstijl en je houding. Heb jij een markante neus maar ben je verliefd op baby bangs, ga er dan voor en creëer je eigen, moderne, baanbrekende look.

Beide pony’s zijn geschikt voor alle haartexturen (en alle leeftijden!). Heb je krullend haar dan kun je je pony glad stylen (met een steiltang) maar volgens de allernieuwste haartrends voor 2021 mag je je fringe ook lekker laten krullen. Houd daar bij het knippen rekening mee!

