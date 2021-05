Mode inspiratie nodig? We hebben 3x streetstyle looks voor zomer 2021 voor je. Kopiëren!

Streetstyle mode 2021. 3x Modelooks we love! (Lees: kopiëren!). Foto: Charlotte Mesman

Met enkel twee, zeg drie must-haves volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2021 kun je dit seizoen al verschillende up-to-date outfits samenstellen. Als wij onze keuze zouden moeten beperken tot een paar aankopen, dan zouden we gaan voor een broekpak (blazer met bijbehorende broek) en een lange jurk. We laten je aan de hand van drie streetstyle looks die wij supermooi vinden zien wat je met deze must-haves kunt.

Mode must-have 2021: oversize broekpak

Oversize broekpakken zijn een mode hype. De jasjes zijn vrij lang en de broeken wijd. Met een broekpak in een neutrale kleur kun je ongelooflijk veel verschillende looks creëren. Je kunt het heel eenvoudig houden door er een ribkatoenen T-shirt (trend!), een baseball pet (trend!) en een paar witte gympen (trend!) onder te dragen, maar je kunt er ook truitjes, blouses, zelfs hoodies en croptops van vorige seizoenen bijhalen.

Mode must-have 2021: blazer

De lange oversize blazer van het broekpak (zie hierboven) biedt ook op zich, los van de broek, enorm veel mogelijkheden. Draag ‘m over een mini-jurkje met een ceintuurtje in je middel of draag ‘m over je spijkerbroek met een tanktop. Je kunt ‘m zelfs losjes over een badpak dragen met nonchalante badslippers eronder.

Mode must-have 2021: lange jurk

Een ander enorm veelzijdig mode-item voor lente zomer 2021 is de lange jurk. Dat kan een tentjurk zijn, zo’n heerlijke losse flodder, waaronder je een paar gympen of stoere (cowboy)laarzen aanschiet. Maar het kan ook een up-to-date strak lang jurkje zijn zoals we die volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2021 weer gaan dragen. Deze jurkjes zijn op en top vrouwelijk met hoge sandaaltjes en modern met chunky boots of sneakers.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

