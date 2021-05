Streetstyle mode 2021. Zo draag je je minirok!

Maxi, midi, mini! De minirok is terug in beeld. Volgens de streetstyle trends voor zomer 2021 is het korte rokje een must-have.

Streetstyle mode zomer 2021. Minirokken. Foto: Charlotte Mesman

Maxi, midaxi (bijna maxi), midi, (ienie)mini! Het lijkt een toverformule maar het zijn de rokken- en jurkentrends voor lente zomer 2021. Na jaren is de korte roklengte terug in de mode. We gaan weer mini-jurkjes en minirokjes dragen. Vooral de laatste zijn bij modellen en influencers populair.

Streetstyle mode zomer 2021. Minirokken. Foto: Charlotte Mesman

Overigens is met het woord ‘minirokje’ natuurlijk lang nog niet alles gezegd. De modellen lopen uiteen van rechte jaren ’80 rokjes in denim, of leer of andere stofjes tot uitwaaierende rokjes, tennisrokjes en ballonvormige rokjes.

Streetstyle mode zomer 2021. Minirokken. Foto: Charlotte Mesman

Een gouden regel? Uitwaaierende rokjes laten zich het gemakkelijkst dragen omdat 1. je benen er slanker door lijken (door de ruimte rond je dijen) en 2. omdat je er gemakkelijk mee kunt zitten (en fietsen). Een tweede gouden regel? Kies een rokje dat het breedste gedeelte van je dijen bedekt.

Streetstyle mode zomer 2021. Minirokken. Foto: Charlotte Mesman

Waar het mini-jurkjes zich zonder al te veel denkwerk laat dragen, vraagt het minirokje om het leggen van combinaties. Je kunt alle kanten op (iets wat een nadeel maar ook een voordeel kan zijn). Bekijk de streetstyle mode foto’s voor lente zomer 2021 maar eens. Voor het gemak een aantal mode suggesties:

1. Voor een up-to-date modelook draag je je minirok met een lange blazer.

2. Bij fris weer kun je onder de blazer een hoodie dragen.

3. Bij regenachtig weer kun je een mini met hoge (kap!)laarzen combineren (hot!).

4. Platte, hoge laarzen onder een mini zijn sowieso cool en heel geschikt als de lente/zomer het laat afweten.

5. Geliefd onder de influencers en modellen: een mini met daaronder klassieke, zwarte platte enkellaarsjes met veters.

6. Voor een geraffineerde look combineer je zwart met wit (altijd goed!). Total black kan ook heel mooi zijn (een zwart rokje bij gebruinde benen staat altijd leuk).

7. Voor een fashionista look ga je voor een kort mantelpakje, zie de setjes op onze streetstyle foto.

8. Pantykousen zijn terug in de mode. Een optie als de zon zich niet laat zien!

9. Voor een casual look (en bij hoge temperaturen) is een rokje met een tanktop al super.

10. Onze favoriete look? Het witte plooirokje met de wel heel aparte mouwloze trui (zie de foto hieronder).

Streetstyle mode zomer 2021. Minirokken. Foto: Charlotte Mesman

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw modelook.

TRENDYSTYLE