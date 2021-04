Modetrends lente zomer 2021. Panty's en sokken

Panty’s en sokken zijn terug. Dat is behoorlijk verrassend voor het zomerseizoen. Volgens de modetrends voor lente zomer 2021 gaan we ze zò dragen!

Nog maar een paar jaar geleden weigerden de fashionista’s om zelfs bij temperaturen onder nul kousen of sokken te dragen. We herinneren ons Fashion Weeks waarin influencers en modejournalisten dapper op sandalen met daarin (ijskoude) voeten door de sneeuw stapten. Die tijden zijn voorbij. De allernieuwste modetrends laten zelfs panty’s en kousen voor het warmste seizoen van het jaar zien. Zo gaan we ze in lente en zomer 2021 dragen.

Pantykousen in pumps en sandalen (!)

De pantykousen voor lente zomer 2021 zijn ragfijn. Volgens het Italiaanse modehuis Max Mara dragen we ze onder klassieke rokken en rokbroeken. Max Mara combineert zwarte rokken met zwarte panty’s en lichte rokken (in beige of andere naturel tinten) met lichtgekleurde panty’s: lichtblauw, gebroken wit. Opvallend is ook de roklengte. Die is een paar centimeter boven de knie. Laat dit nu net één van de moeilijkste lengtes zijn. Anti-aging tips: stoor je je aan kninkles (knierimpels) dan is deze modetrend voor lente zomer 2021 dé anti-aging oplossing.

Bij Sportmax, de jonge lijn van Max Mara, zagen we dezelfde soort panty’s maar nu werden ze in sandaaltjes gedragen. Deze trend zal niet altijd begrepen worden en vraagt om een beetje lef, maar vind je het leuk, ga er dan voor. Let wel op dat je niet uit je schoenen glijdt! Enkelbandjes zijn in dit geval niet alleen een trend maar ook een must (lees: antislip)!

Witte sportsokken

Hoe lang is het geleden dat je witte sportsokken in niet-sportschoenen droeg? Zeg nu eerlijk: witte sportsokken zijn zò jaren ’80. Maar dan zie je ze bij Celine in Chelsea boots en vind je het opeens weer fantastisch (zo denken wij er althans over)!

Sokken in sandalen

Sokken in sandalen blijft een horror-verhaal en toch komt ook deze trend steeds weer terug. Houd je van een beetje shockeren, dan is dit je ding. Een andere combi die wij overigens best grappig vinden, is die van klomp-instappers met sokken. Zo ontzettend verfoeilijk lelijk dat het trendy wordt!

Extreme combinaties sandalen/sokken

Stella McCartney deed er nog een schepje bovenop. Zij presenteerde sandalen met schakelkettingen met halfhoge, zwarte sokken. Om maar te zeggen: alles mag. Eén ding is duidelijk: sokken zijn terug!

