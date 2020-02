Let op! Strenge diëten kunnen cellulite verergeren

Een drastisch dieet kan zorgen voor een toename van cellulite. Iets dat misschien goed om te weten is als je – met de zomer in het vooruitzicht – aan het lijnen bent.

Een drastisch dieet kan zorgen voor een toename van cellulite. Iets dat misschien goed om te weten is als je – met de zomer in het vooruitzicht – aan het lijnen bent. Bovendien lijkt er geen direct verband te bestaan tussen overgewicht en cellulite.

Strenge diëten schadelijk voor je gezondheid

Laten we vooropstellen dat drastische diëten nooit goed zijn. Ze kunnen je gezondheid schaden. Pas daarom op met DIY diëten. Wil je meerdere kilo’s afvallen, wend je dan tot de huidarts of tot een gekwalificeerde dietoloog.

Gewicht en cellulite

Celllulite wordt vaak in verband gebracht met overgewicht, maar – stellen de dermatologen – overgewicht is geen directe oorzaak van cellulite. Ook magere vrouwen kunnen sinaasappelhuid hebben. Het gaat niet zozeer om het aantal kilo’s en het BMI maar eerder om de verhouding tussen magere massa en vetmassa. Cellulite komt ook voor bij vrouwen met een normaal gewicht (of zelfs met een te laag gewicht), vooral als deze vrouwen weinig lichaamsbeweging hebben, de neiging tot vochtophoping hebben en de bloedcirculatie niet goed is. Cellulite komt bovendien vaker voor bij vrouwen met een ‘mediterraan’ figuur (meer vetmassa op de heupen en benen) dan bij vrouwen waarbij het vet zich vooral op de buik concentreert.

DIY diëten kunnen cellulite verergeren

Een veel gemaakte fout is drastisch lijnen om cellulite te lijf te gaan, waarschuwen de experts. DIY diëten kunnen sinaasappelhuid zelfs verergeren. Als je snel en veel afvalt, kun je ook spiermassa (magere massa) verliezen. Cellulite wordt beter zichtbaar omdat de huid verslapt en de spieren afnemen. Wil je serieus iets aan cellulite doen, dan kun je je het beste tot een deskundige (meestal een dermatoloog) wenden.

Aanpak op meerdere fronten

Het is belangrijk om cellulite in een vroeg stadium te herkennen en te bestrijden. Meestal begint cellulite rond het achttiende tot twintigste levensjaar. Heb je eenmaal cellulite ontwikkeld, dan zal deze gewoonlijk niet vanzelf verdwijnen. Naarmate de tijd vordert, wordt het steeds moeilijker om ervan af te komen.

Wil je er iets tegen doen, dan is een aanpak om meerdere fronten de aangewezen weg. Zo kun je baat hebben bij een combinatie van een op jouw persoon toegespitst (evenwichtig) voedingspatroon, lichaamsbeweging en specifieke behandelingen met speciale machines (gewoonlijk een keer per week). Tijdens zo’n aanpak die onder toezicht van een deskundige moet gebeuren, is het vooral zaak om de verhouding tussen magere massa en vetmassa in de gaten te houden. Het gewicht en de omvang in centimeters is minder belangrijk. Na ongeveer drie maanden moet je resultaat gaan zien.

