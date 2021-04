Klaar met die pyjama en loungewear! Kom uit je schulp! Dress-up! Vier de lente. Haal je zomerjurken tevoorschijn of doe jezelf een nieuw exemplaar volgens de modetrends voor lente zomer 2021 cadeau. Jurken zijn weer volop van de partij en je kunt ze, met een paar kunstgrepen, ook nu al volop dragen. We hebben 10x stijltips voor je.

Streetstyle mode voorjaar 2021. Zo kun je je zomerjurken al aan! 10x Stijltips

1. Begin het seizoen bij voorkeur met lange jurken, dat is: maxi (tot bijna op de grond) of midaxi (tot net even boven de enkel, voor het geval die je wilt showen). Jasjurken zijn helemaal perfect voor het tussenseizoen.

2. Ga bij voorkeur voor lange jurken met lange mouwen. Die laten zich gemakkelijker en vaker (van begin voorjaar tot in de herfst) dragen.

3. Draag je lange, klassieke jas over je jurk. Die mag er tegenwoordig ook onderuit komen. Iets wat tijden lang ‘not done’ was.

4. Een omavest over een lange jurk is cool, mits… je er stoere accessoires (met name pittige boots) bij haalt.

5. Houd je van gilets? Experimenteer met de lange gilet (bijna jassen zonder mouwen) die tegenwoordig in de mode zijn. Ze zijn superchic over een lange jurk met lange mouwen.

6. Draag een jaren ’80 spijkerjack over je romantische bloemenjurk. Te koud? Draag er dan een vestje onder. Of experimenteer met een leren jack. Of… draag een spijkerblouse ONDER je jurk. Think out of the box!

6. Draag je lange jurk met hoge laarzen en pantykousen. Deze combinatie is bestand tegen elke temperatuur.

7. Houd je ervan om blote enkels te showen, draag dan onder je jurk een driekwart legging en combineer die met sneakers, flatjes of korte enkellaarsjes voor een klein stukje blote huid.

8. Platte sandalen met sokken mogen (zie Celine)! Hooggehakte sandaaltjes met panty’s ook (zie Sportmax).

10. Supercool maar gewaagd voor een frisse lentedag is ook: een lange jurk met daarover een coole lange coat en daaronder… blote enkels en (perfect gepedicuurde) blote voeten in stoere sandalen. Juist het contrast is trendy. Het vergt wel enige moed want aan koude voeten kun je een verkoudheid overhouden (en wie wil dat nu in deze tijd?).

Laat je fantasie gaan en draag je jurken onder de lentezon (als die zich laat zien). We hebben te lang binnen gezeten…

TRENDYSTYLE