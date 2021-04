De modekleuren voor lente zomer 2021 zijn enerzijds fris en vrolijk als een zomerboeket en anderzijds soft en delicaat als die van sorbetijs. We gaan felle kleuren als rood, groenblauw, zonnegeel en orchideepaars dragen, maar ook vanille, boter, muntgroen en frosty pink. Met deze modekleuren voor het nieuwe seizoen kom je al een heel eind, maar weet je ook hòe we ze gaan dragen?

Monochroom/ton sur ton

Monochrome modelooks – ook wel ‘ton sur ton’ genoemd – zijn dé modetrend voor lente zomer 2021. Kies je outfit van top tot teen in dezelfde kleur, inclusief je schoenen of sandalen. Wil je voor een geklede look gaan, kies dan voor een toonaard uit de zachte-kleuren-trend, zoals boter, vanille, muntgroen, lavendelblauw, bleekroze, perzik of nevelblauw. Voor een uitbundige, vrolijke lentelook ga je voor een toonaard uit het felle-kleuren-gamma. Ook zwart of wit – de klassieke (niet)kleuren – zijn een grote favoriet.

Fantasieën

Als sinds jaar en dag zijn fantasieën terug in beeld. Eerst moest we er nog een beetje aan wennen, maar nu zijn ze helemaal ingeburgerd. Voor lente zomer 2021 zien we beeldige bloemenfantasieën in verschillende stijlen (klik hier om er meer over te lezen) maar ook retro printjes als het BB-ruitje en vrolijke streeppatronen.

Mix van prints/stijlen/materialen

Een andere opvallende kleurentrend voor lente zomer 2021 is de mix van verschillende prints en dat mogen we dit seizoen sans gêne doen. Ruiten met ruiten, bloemen met strepen, bloemen met bloemen. Behalve kleuren gaan we ook contrasterende materialen en stijlen mixen. Bijvoorbeeld sportieve ruiten met zilverkleurige pailletten plus een camouflageprint (!). Zie Celine. Dat soort combinaties zijn helemaal up-to-date.

Bekijk de catwalkfoto’s voor lente zomer 2021 maar eens en laat je inspireren!

TRENDYSTYLE