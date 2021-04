Modetrends lente zomer 2021. Bloemenjurken en bloemenfantasieën

Geen lente of zomer zonder bloemenfantasieën. Volgens de modetrends voor 2021 gaan we weer volop aan de bloemenprints. De nieuwigheid is de kunstzinnige twist die de modeontwerpers er voor dit seizoen aan hebben gegeven.

Of het nu gaat om de margrieten van Takashi Murakami (herinner je je zijn dessins voor Louis Vuitton?) of de wereldwijd beroemde bloemen van de Japanse modeontwerper Kenzo Takada die ons in oktober 2020 verliet (frappant is dat het modehuis Kenzo voor lente zomer 2021 fantasieën met ‘huilende bloemen’ de catwalk opstuurde), de bloemenprints voor dit seizoen zijn kunstzinnig. De hibiscus van Paul Gaugain, impressionistische bloemen. Alles passeert de revue.

Aan de ene kant zien we romantische bloemenprints voor romantische jurken met wederom romantische draperieën (het druipt van de romantiek!), aan de andere kant gaan we ook broeken of zelfs techno- en sportswear met bloemenprints dragen. Om het nog maar niet te hebben over de bloemenfantasieën in etnochique versie (Dior) en de kanten items met bloemenborduursels (Valentino).

Dé bloementrend voor lente zomer 2021? Die is er niet! Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en stel dan je eigen ‘boeket’ samen (volgens de allernieuwste trends mag je zelfs verschillende bloemenprints met elkaar combineren).

