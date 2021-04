Lente. Verandering van seizoen, verandering van smaken. De ontluikende natuur heeft in veel lekkers te bieden. In deze periode, waarin we in het Noordoosten van Italië verblijven, zijn we in de ban van wilde kruiden en groenten uit de vrije natuur die we verwerken in pasta’s, risotto’s en soepen.

Vandaag maakten we een risotto met hopscheuten en brandneteltoppen. Hopscheuten zijn de jonge uitlopers van de hopplant die deel uitmaakt van de hennepfamilie. In Nederland en België worden hopscheuten wel beschouwd als een (dure) culinaire delicatesse maar in Italië zijn ze in het voorjaar op de plaatselijke markt gemakkelijk en tegen schappelijke prijzen verkrijgbaar. Ook brandneteltoppen zijn hier in overvloed te koop. We combineerden deze twee in een risotto en het resultaat was overheerlijk.

Kun je geen hopscheuten en brandnetels vinden, bereid de risotto dan met wilde asperges. Een ander alternatief zijn klassieke groene asperges. Wij gebruikten voor de risotto gerookte ricotta (wij hebben gemakkelijk praten, we zitten op dit moment aan de bron, lees: in Italië) maar ook dat ingrediënt kun je vervangen, bijvoorbeeld door Parmezaanse kaas.

Ingrediënten voor 4 personen

1 liter water

1 bouillonblok

2 teentjes knoflook

1 ui

2 bosjes hopscheuten (circa 200 gram)

1 handjevol brandneteltoppen

3 à 4 eetlepels extra vergine olijfolie

320 gram risottorijst (Arborio of Carnaroli bijvoorbeeld)

1/2 glas witte wijn

20 gram boter

peper

zout

60 gram gerookte ricotta (of Parmezaanse kaas)

Bereiding

Maak bouillon van het water en het bouillonblok en houd de bouillon heet.

Plet een teentje knoflook met de platte kant van een koksmes. Spoel de hopscheuten en brandnetels af onder koud water en snijd het merendeel fijn (uitkijken met de brandnetels – ze prikken!). De rest gebruik je (niet gesneden) voor de garnering.

Verhit een scheutje olijfolie in een pan en fruit de knoflook erin. Voeg de hop en brandnetels (gesneden en niet gesneden) toe en bak ze gedurende enkele minuten op een levendig vuur. Draai het vuur dan laag en doe een deksel op de pan. Laat het geheel nog ongeveer 10 minuten bakken.

Fruit nu in een tweede pan in hete olijfolie een geplet teentje knoflook en een fijngesneden ui. Voeg de rijst toe en rooster deze op een levendig vuur (zonder dat de rijst aanbrandt). Als de rijst droog is, blus je af met witte wijn.

Voeg nu de gesneden hopscheuten en brandnetels uit de andere pan toe. Nu gaat het echte risottowerk beginnen. Draai het vuur vrij hoog en schep, onder voortdurend omroeren, twee soeplepels bouillon bij de rijst. Zodra de bouillon door de rijst geabsorbeerd is, voeg je opnieuw bouillon toe. Doe doet gedurende 14 à 15 minuten, totdat de rijst al dente is.

Doe dan het vuur uit, voeg de boter en een scheutje olijfolie toe, breng op smaak met peper en zout, rasp er een deel van de gerookte ricotta over en schep alles door elkaar. Laat de risotto nog één minuut rusten (in het Italiaans: mantecare) zodat de smaken met elkaar versmelten.

Verdeel de risotto over de borden, garneer met de hopscheuten en brandnetels die je apart hebt gehouden, strooi er de resterende geraspte ricotta over en serveer onmiddellijk.

