De afgelopen weken praatte Ines Borgonjon ons bij over de allernieuwste make-up trends die MAC Cosmetics voor lente zomer 2021 in kaart heeft gebracht. De trends verschillen onderling maar hebben één ding gemeen: ze zijn geïnspireerd door ‘echte mensen’, door de mensen om ons heen, door mensen die je op straat opvallen, door de dagelijkse streetstyle. De onverwachte ontwikkelingen in de wereld hebben grote verschuivingen teweeggebracht. We zoeken het dichter bij onszelf. Het gaat om onze eigen schoonheid.

De make-up trends voor lente zomer 2021 zijn praktischer, eenvoudiger ook. Foolproof! Succes gegarandeerd.

We lopen je er nog een keertje met je doorheen en zetten alle nieuwe make-up trends voor je op een rijtje. Kortom, hier is jouw make-up gidsje 2021!

Natural. Natuurlijke, frisse huidjes. Altijd Zoom-fertig!

In de Natural trend staat de huid centraal. Die moet er fris, natuurlijk en clean uitzien, zowel in het echt als ‘digitaal’ (tijdens Zoom-meetingen of selfies). Daartoe gebruik je een minimum aan producten. Als het kan, beperk je dan tot enkel wat concealer en creëer een gezonde blos met behulp van highlighters. Voor een licht ‘gefilterd’ effect kun je een vleugje licht matterende poeder gebruiken maar altijd met een zachte glans. Want altijd en overal moet je huid ‘echt’ overkomen.

Glam. De comeback van eyeliner en smokey eyes

Eyeliner en smokey eyes zijn terug! Dat zal niemand, gelet op de mondkapjes die we dragen, verbazen. In de Glam-trend ligt de focus op de ogen. Alles is geoorloofd. Vormen, intensiteit, kleuren. Er zijn geen regels, al is zwart voor lente zomer 2021 supercool. Het mag er ook best wat homemade uitzien. Imperfecties mogen. Deze make-up trend knipoogt naar de tijd waarin de modellen zich zelf opmaakten. Glamourachtig, maar tegelijkertijd ‘zelf gedaan’.

Blur. Roze, huidskleuren, okeroranje. Soft als een aquarelwaasje

Sombere, saaie, trieste tijden? Verdrijf donkere wolken met kleur. Was het maar zo gemakkelijk :-) Maar een beetje kleur kan geen kwaad. Voor lente zomer 2021 gaan we voor snoezige kleurwaasjes. Deze trend is supercool en zo gemakkelijk. Je hoeft er niet handig voor te zijn. Iedereen weet dat het niet gemakkelijk is om je mooi op te maken met kleur, maar daar is nu een oplossing voor: de fluweelzachte textuur van de make-upjes van 2021 zorgt ervoor dat kleur nooit teveel wordt. Iedereen kan op deze manier kleur hebben.

DIY. En nu is het aan jou!

De vierde en laatste make-up trend die MAC in kaart brengt, is de DIY make-up trend. Deze trend laat je vrij spel. Niets is gek. Alles mag. Kleuren, vormen, texturen. Het hoeft niet perfect te zijn. Het hoeft niet eens mooi te zijn (volgens de klassieke criteria). Als jij het mooi vindt en je er goed bij voelt, dan is het goed.

