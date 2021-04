Tassentrends 2021. Tassen van (mega)groot formaat

Het is altijd hetzelfde liedje. Beginnen we net aan die minuscule tasjes en ‘taskettingen’ te wennen, slaat de mode weer om. De tassentrends voor lente zomer 2021 zijn extreem. Ze lopen uiteen van micro tot (super)macro.

Micro, macro. Mag het ook normaal zijn? Of course! Maar wil je een statement maken volgens de allernieuwste tassentrends voor lente zomer 2021 dan ga je voor een hilarisch grote tas. Micro is geen nieuwigheid meer. Macro is dat wél.

Zo zou je de tassen die we op de catwalk van Max Mara gemakkelijk verslijten voor weekendtassen, maar dat zijn ze niet! Althans, je kunt ze als zodanig gebruiken maar je mag zo’n tas ook gerust bij een mantelpakje of stoere jeans dragen. Mega is hot!

Het voordeel van de reusachtige tassen voor lente zomer 2021 is: 1. dat ze minimalistisch zijn (en dus bij elke outfit passen) en 2. dat ze vaak soepel en zacht zijn, en daardoor licht van gewicht. Het derde voordeel is natuurlijk dat er héél veel in past.

Een andere tassentrend voor lente zomer 2021 die zeker van pas komt, is die van de shopper. Deze trend zag vorig jaar al het licht en is nog steeds supercool. Je kunt er boodschapjes mee doen, maar zo is-ie natuurlijk niet bedoeld. Je shopper bag draag je – met een stalen gezicht – bij een mooi jurkje of een cool broekpak. Contrasten, out of the box. Daar gaat het in de mode om.

