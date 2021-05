Streetstyle mode 2021. Witte zomerbroeken. Jouw stijlgidsje. Foto: Charlotte Mesman

Strak, wijd, lang, driekwart, bermuda. Chic, casual, sportief. Als het op witte broeken aankomt, laten de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2021 een veelvoud aan stijlen zien. Er is een witte broek voor iedereen, ook voor jou! Kies JOUW mood:

De witte broek. Jong en pittig!

Streetstyle mode 2021. Witte broeken met leren jacks. Foto: Charlotte Mesman

Voor de allerjongsten zijn er strakke, witte spijkerbroeken. Het meest geliefde model is een rechte spijkerbroek met hoge taille en pijpen die net even de enkel vrijlaten. Eronder draag je platte enkellaarsje (Chelsea boots), sneakers of later in het seizoen: platte sandalen. Erop draag je een simpel wit T-shirt, een tanktop en een leren jack.

De witte broek. Stoer!

Streetstyle mode 2021. Witte zomerbroeken. Jouw stijlgidsje. Foto: Charlotte Mesman

Superstoer zijn ook de witte, baggy spijkerbroeken, al dan niet met paperbag taille die je met chunky boots (misschien wel met studs) draagt.

De witte broek. Zogenaamd niet-fashionable!

Streetstyle mode winter 2020 2021. Spijkerbroeken looks. Model: Cara Taylor. Foto: Charlotte Mesman

Draag je witte broek met klompsandalen en een houtje-touwtje vestje voor een coole zogenaamd ‘niet-fashionable’ modelook à la topmodel Cara Taylor. Dit soort looks zijn ultrahip en vragen om een nonchalante attitude.

De witte broek. Klassiek

Streetstyle mode 2021. Witte zomerbroeken. Jouw stijlgidsje. Foto: Charlotte Mesman

Voor een klassiekere look kies je een oversize witte broek die mooi op je schoenen valt. Voor een up-to-date look draag je dit soort broeken met een bijbehorende witte blazer (wit broekpak). Eronder draag je mocassins, puntige flatjes, sneakers of chunky sandalen in Birkenstock stijl.

De wite broek. Influencer stijl

Streetstyle mode 2021. Influencer Caro Daur. Mode ideeën. Foto: Charlotte Mesman

Voor een influencer look à la Caro Daur leg je zwart-met-witte combinaties (met een chique witte broek als uitgangspunt) waarover je een trench-coat draagt. Must-have: zwarte, puntige hoge pumps.

De witte broek. French girl look

Streetstyle mode 2021. Witte zomerbroeken. Jouw stijlgidsje. Foto: Charlotte Mesman

Voor een ‘French girl look’ combineer je een lange, oversize met een blouson of overhemdbloes en een paar witte (!) laarzen met schuine hak.

De witte broek. Als canvas

Streetstyle mode 2021. Witte zomerbroeken. Jouw stijlgidsje. Foto: Charlotte Mesman

Een witte broek is – tezamen met een witte top – een optimale basis voor een statement jas of vest. Voor de verandering kun je je (witte of lichte) laarzen OVER je broek dragen.

De witte joggingbroek. Supercool!

Voor een urban-sportslook combineer je een witte joggingbroek met een leren jack en een sportbeha of crop top (of anders een T-shirt). Bij fris weer is draag je een sweater of hoodie onder het leren jack.

Natuurlijk zijn er nog oneindig meer combinaties die je met een witte broek kunt leggen. Denk maar eens aan een marinelook met een top met blauw-met-witte strepen. Of aan een wijde broek met een safari-jasje in een natuurlijke (naturel) kleur. Of een strakke witte broek met een zijden blouse voor de avond. Het zijn maar voorbeelden.

Bekijk onze streetstyle en modefoto’s voor lente zomer 2021 en laat je inspireren voor jouw eigen modelook.

