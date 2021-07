Cannes Festival 2021. Een greep uit de mooiste looks op de rode loper

Cannes Filmfestival 2021. De mooiste rode loper looks. Van links naar rechts: Milla Lapidus, Mélanie Thierry, Virginie Efira, Isabelle Adjani, Jeanne Damas. Photo: courtesy of Dior

Het is één en al glamour in Cannes. Op de rode loper van het Cannes Filmfestival 2021 komen de allerallermooiste droomjurken voorbij. Internationale sterren paraderen voor de camera’s. Maison Dior is alom aanwezig.

Topmodel Bella Hadid schittert in al haar schoonheid. Ze steelt in de show in avondjurken maar ook in broekpak.

Cannes Filmfestival 2021. De mooiste rode loper looks. Bella Hadid. Photo: courtesy of Dior

In Cannes komt het ook op persoonlijkheid, karakter en talent aan. In de schijnwerpers: Virginie Efira, ster in de film ‘Benedetta’ van Paul Verhoeven.

Cannes Filmfestival 2021. De mooiste rode loper looks. Virginie Efira. Photo: courtesy of Dior

Jeanne Damas kennen wij van de Fashion Weeks. De combinatie van de rode jurk met roze lippenstift is opvallend (cool).

Cannes Filmfestival 2021. De mooiste rode loper looks. Jeanne Damas. Photo: courtesy of Dior

En dan hadden we hier een stralende Koukla Lapidus, dochter van Olivier Lapidus (think Ted Lapidus).

Cannes Filmfestival 2021. De mooiste rode loper looks. Koukla Lapidus. Photo: courtesy of Dior

Bekijk de rode loper foto’s uit Cannes maar eens en beleef het mee.

