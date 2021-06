Vederlicht, in fris katoen, popeline, linnen, gehaakt of in kant. Lang en wijd, met stroken of plooien. De witte jurken voor zomer 2021 zijn zacht en fijn als een zomerbriesje

Witte jurken? 7x Stijltips voor een ultieme zomerlook. Foto’s: Michael Kors, Sportmax, Chloé, Dior, Simona Marziali

Ga voor dat ultieme zomergevoel met een witte jurk. De allernieuwste modetrends voor zomer 2021 lopen uiteen van luchtig en wijd tot slank gesneden en gekleed. Vooral die luchtige en wijde exemplaren laten zich heerlijk dragen en bezorgen je dat uitbundige buitenleven-gevoel. Zie je jezelf al gaan in wapperend wit door de zonovergoten velden met kleurige bloemen in je haar of – wederom in wapperend wit – op blote voeten over het strand?

Witte jurken? 7x Stijltips voor een ultieme zomerlook. Photo: courtesy of Dior

Vanzelfsprekend zijn er verschillende stijlen en moods: van eigentijds tot boho seventies tot zelfs ver terug in de tijd met vette knipogen naar het antieke Griekenland (draperieën) en Rome (witte jurken in combinatie met gladiator sandalen).

Witte jurken? 7x Stijltips voor een ultieme zomerlook. Photo: courtesy of Michael Kors

Welke jurk je ook kiest, je look is pas compleet met de juiste modeaccessoires. We doen je een aantal up-to-date ideeën aan de hand. Zie ook de catwalkfoto’s.

Witte jurken? 7x Stijltips voor een ultieme zomerlook

Witte jurken? 7x Stijltips voor een ultieme zomerlook. Photo: courtesy of Gabriela Hearst

Combineer je witte jurk met:

een naturel ceintuur (of misschien wel een dubbele ceintuur). Hoge (of dubbele) ceintuurs die je taille onderstrepen zijn terug in de mode.

(of misschien wel een dubbele ceintuur). Hoge (of dubbele) ceintuurs die je taille onderstrepen zijn terug in de mode. sandalen . Draag je witte jurk deze zomer nu eens niet met witte sneakers maar met platte, naturel leren sandalen. Houd je van een hak, laat je dan inspireren door de halfhoge sandalen van Chloé (zijn ze niet supercool? zie de foto onder aan het artikel). Gladiator sandalen zijn ook weer een optie.

. Draag je witte jurk deze zomer nu eens niet met witte sneakers maar met platte, naturel leren sandalen. Houd je van een hak, laat je dan inspireren door de halfhoge sandalen van Chloé (zijn ze niet supercool? zie de foto onder aan het artikel). Gladiator sandalen zijn ook weer een optie. witte badslippers , maar dan ook echt van die f*ckly (lees: f*cking ugly) badslippers. Als je wilt met fris witte katoenen sokjes.

, maar dan ook echt van die f*ckly (lees: f*cking ugly) badslippers. Als je wilt met fris witte katoenen sokjes. espadrilles (voor een paar centimeters meer ga je voor exemplaren met een sleehak of een plateau).

(voor een paar centimeters meer ga je voor exemplaren met een sleehak of een plateau). accessoires in stro , zoals een strooien hoed of tas.

, zoals een strooien hoed of tas. last but not least: een seventies zonnebril met naturel getinte glazen en een vederlicht montuur (om alles licht en luchtig te houden).

met naturel getinte glazen en een vederlicht montuur (om alles licht en luchtig te houden). gooi je haren los… klaar ben je!

Witte jurken? 7x Stijltips voor een ultieme zomerlook. Photo: courtesy of Chloé

TRENDYSTYLE