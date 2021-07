Tijdens de Men’s Fashion Week in Milaan zagen we zulke indrukwekkende herenkapsels dat zelfs wij dames er hair envy van kregen!

Haartrends 2021. Van deze supercoole herenkapsels kunnen wij nog véél leren! Op deze foto: Tiktokker Ryan Prevedel. Foto: Charlotte Mesman

De heren weten tegenwoordig van wanten als het op mode en kapsels aankomt. De tijden dat ze maar wat aantrokken en snel een kam door hun haar haalden zijn voorbij. Vooral qua kapseltrends is er de afgelopen jaren veel veranderd.

De hipsterlook vroeg om precisiewerk en extreme aandacht voor de haarstyling waardoor de heren ‘haarbewuster’ werden, maar de snitten werden met de tondeuse vorm gegeven waardoor iedereen er ongeveer hetzelfde uitzag.

Haartrends 2021. Van deze supercoole herenkapsels kunnen wij nog véél leren! Tiktokker Diego Lazzari. Foto: Charlotte Mesman

Daarna (misschien wel daardoor) volgde een enorme opleving en herwaardering van het echte knipwerk. Het vakmanschap van de kapper werd (en wordt!) weer op prijs gesteld. Deze kapseltrend ging hand in hand met langere haarlengtes voor de heren. Tel alles bij elkaar op en je krijgt de bijna gebeeldhouwde kapsels die wij tijdens de Men’s Fashion Week in juni 2021 in Milaan tegenkwamen.

Haartrends 2021. Van deze supercoole herenkapsels kunnen wij nog véél leren! Model Alex Sanchez De Mora. Foto: Charlotte Mesman

Influencers, Tiktokkers (zoals Diego Lazzari en Ryan Prevedel) maar ook de fashion modellen op de catwalks voor zomer 2022 stalen de show met kapsels met de meest indrukwekkende haarsnitten en volumes. Haartexturen als krullen en slag worden extreem uitgebuit en opgeklopt tot volumineuze ‘pruiken’ met het zwaartepunt aan de voorkant.

De kapsels zijn tot in de details verzorgd en dan ook nog eens tot in de puntjes gestyled. De heren die je op onze kapselfoto’s ziet, moeten wel met de föhn in de aanslag zijn gegaan. En hoe! Daar kunnen wij dames nog heel wat van leren.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Zijn deze herenkapsels niet supercool? (De heren zelf trouwens ook)

