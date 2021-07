Haartrends en haarstyling: hip zomerkapsel. Twee knotjes boven op je hoofd!

Kapseltrends. Twee knotjes boven op je hoofd. Foto: Mauro Pilotto

Verzucht jij ook wel eens ‘Weer datzelfde hoofd!’ als je in de spiegel kijkt? Dan is het tijd om je uiterlijk even te boosten. Ga eens voor een geheel andere hair look. Zoals dit twee-knotjes-boven-op-je-hoofd-kapsel. Knot(s)gek en toch héél erg leuk. Deze grappige hair look op de catwalk van Fendi voor lente zomer 2020 maar is nog steeds actueel en supercool. Krijg je commentaar, dan weet je wat je moet antwoorden. Je hebt het van Fendi!

Kapseltrends. Zomerkapsels. Twee knotjes boven op je hoofd. Modeshow: Fendi. Foto: Mauro Pilotto

Overigens is het ene twee-knotten-kapseltje het andere nog niet. Bij Fendi waren de knotjes gewild slordig en nonchalant opgebonden. Er mogen een heleboel lokjes ontsnappen en gezellig rond je gezicht fladderen. Dit kapseltje draai je in een paar minuten in elkaar.

Kapseltrends.Zomerkapsels. Twee knotjes boven op je hoofd

Hetzelfde geldt voor het knottenkapseltje hierboven. Dat hoeft ook niet heel netjes te zijn. De scheiding is warrig maar de knotjes zelf zijn wel strak aangetrokken. Het voordeel daarvan is dat het als een soort natuurlijke lifting van je gezicht werkt, zeker als je de knotjes echt goed strak trekt. In zekere zin is dit dus een soort anti-aging kapseltje!

Kapseltrends. Zomerkapsels. Twee knotjes boven op je hoofd. Foto: Mauro Pilotto

Het derde kapseltje (zie de foto hierboven) daarentegen is heel clean. Daarvoor ga je heel netjes te werk. Trek een scherpe middenscheiding, scheid de beide haarhelften, kam de beide helften netjes omhoog en draai ze elk tot een rol die je met speldjes vastzet. Lukt dat niet dan kun je er natuurlijk ook twee gladde knotjes van maken. Dat is gemakkelijker omdat je, als je wilt, ook eerst twee paardenstaarten kunt maken die je vervolgens tot knotjes ronddraait.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en experimenteer met deze trendy hair look. Succes gegarandeerd!

