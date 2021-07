Kapseltrends 2021. Dit vlechtkapsel is hét it-kapsel voor zomer (en winter) 2021. Photo: courtesy of Etro

Alle ogen zijn in deze dagen gericht op de rode loper van het Cannes Filmfestival 2021 waar het een zien en gezien worden van jewelste is. Filmsterren maar ook topmodellen en influencers vechten in de mooiste gewaden om de meeste aandacht.

Kapseltrends 2021. Dit vlechtkapsel is hét it-kapsel voor zomer (en winter) 2021. Photo: courtesy of Etro

Bij deze prachtige galajurken (die voor het merendeel door de grote modehuizen ter beschikking worden gesteld; een betere vitrine kun je je niet voorstellen) horen natuurlijk net zo spraakmakende kapsels die beantwoorden aan de allernieuwste kapseltrends voor 2021.

Waar de een voor klassiek kiest (zie bijvoorbeeld Jessica Chastain in Dior), gaat de ander op een alternatieve toer. Zoals de Italiaanse en inmiddels wereldberoemde influencer Chiara Ferragni. Zij was gekleed door de Italiaanse modeontwerper Giambattista Valli die speciaal voor haar een limoengroene gedrapeerde zijden jurk met empiretaille en fonkelende bloemen had ontworpen. De bloemen waren voor 80% gemaakt uit het aluminium van koffiecupjes.

Kapseltrends 2021. Dit vlechtkapsel is hét it-kapsel voor zomer (en winter) 2021. Photo: courtesy of Etro

Maar het meest opvallende van Chiara’s look – en haar komt de alternatieve twist – was volgens ons de ongebruikelijke combinatie van haar indrukwekkende galagewaad en het… hippie kapsel met vlechtjes!

De keuze voor juist dit vlechtkapsel is overigens niet zo gek. We zijn het de afgelopen maanden al meerdere malen tegen gekomen. We zagen het bij de modeshow van Etro voor herfst winter 2021 2022 en we zagen het ook op de website van een grote internationale (en toonaangevende) modeketen. Kortom, het is een absoluut it-kapsel voor 2021.

Kapseltrends 2021. Dit vlechtkapsel is hét it-kapsel voor zomer (en winter) 2021. Photo: courtesy of Etro

Wij haalden de foto’s van Etro er even bij om je het hippie-kapsel met vlechtjes te illustreren. Het is heel gemakkelijk na te doen. Was en föhn je haar, maak een middenscheiding en vlecht de lokken aan weerszijden van je gezicht. De rest van je haar kun je steil dragen of een natuurlijke krul meegeven zoals bij Chiara. Eenvoudiger kan niet!

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Dit kapsel is supercool aan zee of in het zwembad, maar ook later in het jaar met een beanie (wollen muts) of baseball pet.

TRENDYSTYLE