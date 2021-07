Topmodellen in Dior op het rode tapijt van het Filmfestival van Cannes 2021

Op het rode tapijt in Cannes schitterden verschillende (ex)topmodellen zoals Carla Bruni, Bella Hadid en Eva Herzegova.

Bella Hadid in Dior op het rode tapijt van het Filmfestival van Cannes 2021. Photo: courtesy of Dior

Topmodellen, actrices, influencers en VIPs poseren in deze dagen op het rode tapijt van het Filmfestival van Cannes 2021 dat op 7 juli werd geopend. Carla, Bella en Eva verschenen ten tonele in make-up van Dior. De actrices Jessica Chastain en Mélanie Thierry droegen creaties van Dior.

De make-up looks van Carla, Bella en Eva waren feestelijk maar niet overdreven zwaar. Veel aandacht ging naar de huid die heel natuurlijk en red carpet proof was dankzij vederlichte producten als Dior Forever Natural Nude en Dior Backstage Powder-no-Powder.

Eva Herzegova in Dior op het rode tapijt van het Filmfestival van Cannes 2021. Photo: courtesy of Dior

Carla Bruni in Dior op het rode tapijt van het Filmfestival van Cannes 2021. Photo: courtesy of Dior

De lippen van alledrie de dames hadden een natuurlijke kleur. De (inmiddels beroemde, geroemde en veel gekopieerde) mond van Bella Hadid was bovendien scherp omlijnd. De oogmake-up was geraffineerd, klassiek en zeker niet donker. Het accent lag op de wimpers die zwaar waren aangezet. Een paar verzorgde wenkbrauwen waarbij de natuurlijke vorm van eenieder werd gerespecteerd, een vleugje blush en de topmodellen waren klaar voor het rode tapijt.

Jessica Chastain in Dior op het rode tapijt van het Filmfestival van Cannes 2021. Photo: courtesy of Dior

De actrices Jessica Chastain en Mélanie Thierry schitterenden van top tot teen in Dior. De Amerikaanse Jessica stal de show in een zwarte avondjurk met fluwelen borduursels. De Franse Mélanie Thierry poseerde in een grijze peplum jurk met plooien en koorden.

Mélanie Thierry in Dior op het rode tapijt van het Filmfestival van Cannes 2021. Photo: courtesy of Dior

Bekijk de red carpet foto’s maar eens en waan je in Cannes!

