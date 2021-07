Modetrends herfst winter 2021 2022. Top 10 modekleuren voor het nieuwe seizoen. Foto’s van links naar rechts: Miu Miu, Michael Kors, Etro, Max Mara, Salvatore Ferragamo

De top modekleuren die het gerenommeerde kleureninstituut Pantone voor herfst winter 2021 2022 in kaart brengt, vormen een opvallend levendig palet met een optimistische, energetische uitstraling. Het zijn kleuren die je in staat stellen om je eigen ‘ik’, je eigen persoonlijkheid tot uiting te brengen, of je nu een gevoelig of een excentriek typje bent. Ook gaat er een therapeutische werking van uit. Sommige kleuren geven rust terwijl andere ons hoop schenken of ons blij stemmen.

Modetrends herfst winter 2021 2022. Top 10 modekleuren voor het nieuwe seizoen. Photo: courtesy of Michael Kors

Meer nog om de afzonderlijke modekleuren gaat het om de combinatie van de modekleuren en het creatief daarmee omgaan. Het kleurenpalet wil ons ertoe aanzetten om nieuwe kleurcombinaties te ontdekken, om ermee te spelen en nieuwe dingen uit te vinden. Als inspiratiebron hiervoor noemt Leatrice Eiseman van Pantone de tekenfilms voor kinderen waarin we soms op knotsgekke kleurencombinaties stuiten.

Modetrends herfst winter 2021 2022. Top 10 modekleuren voor het nieuwe seizoen

Maar laten we de afzonderlijke top modekleuren voor winter 2021 2022 – de bouwstenen voor nieuwe kleursensaties – even langslopen.

Modetrends herfst winter 2021 2022. Top 10 modekleuren voor het nieuwe seizoen. Photo: courtesy of Miu Miu

Allereerst is daar een topkleur die we van zomer 2021 meenemen (en die we naar verwachting nog minstens een paar seizoenen gaan zien): fuchsia (‘Fuchsia Fedora’). Deze vrolijke en flatterende kleur houden we erin! Is dat je te fel, dan is daar ‘Pale Rosette’, en zachtroze en romantisch tint. Ook geel (in combinatie met grijs uitgeroepen tot dé kleur van 2021) blijven we dragen maar voor de winter wordt deze geelkleur intenser, en verrassend genoeg ook zonniger.

Modetrends herfst winter 2021 2022. Top 10 modekleuren voor het nieuwe seizoen. Photo: courtesy of Salvatore Ferragamo

Opvallend zijn de typische ‘kerstkleuren’ – felrood (‘Fire Whirl’) en helgroen (‘Leprechaun’) – een trend die naar verwachting in winter 2022 2023 explosief zal worden (in combinatie met goud – zie ons trend report van de internationale stoffenbeurs MilanUnica). ‘Fire Whirl’ is een energetische rode tint terwijl ‘Leprechaun’, zoals de naam al zegt, toverachtige beelden aan de mythologische elfen uit de Ierse folklore oproept.

Modetrends herfst winter 2021 2022. Top 10 modekleuren voor het nieuwe seizoen. Photo: courtesy of Etro

Voeg aan dit vrolijk stemmende kleurenpalet niet minder dan drie opvallende blauwkleuren (lees: drie op tien top modekleuren voor winter 2021 2022 zijn blauw) toe: helder Grieks blauw (Mykonos Blue), diep paarsblauw (Rhodonite) en een rustgevende, gedempt blauwtint met de suggestieve naam ‘Spring Lake’.

Modetrends herfst winter 2021 2022. Top 10 modekleuren voor het nieuwe seizoen. Photo: courtesy of Max Mara

Hekkensluiters van dit opmerkelijke kleurenpalet voor winter 2021 2022 zijn twee aardetinten: een terracotta kleur die nog lijkt na te gloeien van de zomerzon en een bruinkleur ‘Adobe’ die is vernoemd naar de wortels van de sassafrasboom (‘Root Beer’).

Daarnaast natuurlijk de klassieke – gedekte – winterkleuren, en wit en zwart.

En dan is het nu aan jou om met de allernieuwste topkleuren te experimenteren! Direct mee beginnen.

