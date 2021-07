Zo houd je je haar glanzend en gezond (en wordt het minder snel vies

Haar moet verzorgd worden, net zoals je huid. Toch wordt haarverzorging nog wel eens onderschat. Hieronder onze adviezen. Check of je je haar niet tekort doet.

Regel nummer 1: niet te vaak wassen en gebruik in ieder geval goede producten

Sommige kappers menen dat het beter is om je haar niet te vaak te wassen. Twee of drie keer per week zou voldoende zijn. Andere kappers menen dat je je haar gerust iedere dag kunt wassen, maar benadrukken wel dat je altijd goede haarproducten moet gebruiken. De shampoo hoeft niet schuimend te zijn. Het schuimende effect zouden de fabrikanten er vaak aan toevoegen om een reinigend en schoon idee te geven, maar in werkelijkheid reinigt het schuim niet, maar de hoofdbestanddelen in de shampoo.

Verder is het heel belangrijk dat je de shampoo met water aanlengt. Breng dus geen geconcentreerde shampoo op je haar aan, maar leng 1 eetlepel shampoo aan met ½ glas water. Je kunt dit mengsel het beste kort voordat je je haar wast in een glas klaarmaken.

Oma’s recept voor glanzend haar DAT MINDER SNEL VIES WORDT

Wat kun je doen als je haar snel vuil wordt (bijvoorbeeld ten gevolge van smog of omdat je elke dag sport) en je wilt het niet elke dag wassen? Een kapper deed ons ooit het volgende ‘recept’ aan de hand. Niet alleen wordt je haar op deze manier minder snel vies maar het gaat er ook mooi van glanzen:

Leng de shampoo (zie hierboven) aan met water en voeg er het sap van ½ citroen aan toe. Meng alles goed door elkaar.

aan toe. Meng alles goed door elkaar. Was je haar met het mengsel van shampoo, water en citroen, en spoel het goed uit. Behandel het – zo je wilt – met een conditioner.

Breng direct na het wassen 1 glas azijn op het haar aan. Zorg ervoor dat je ook de haarwortels goed meeneemt. Laat de azijn ongeveer twee minuten intrekken.

ongeveer twee minuten intrekken. Spoel je haar goed uit met koud water.

Je zult zien dat je haar na deze behandeling minder snel vuil wordt en er bovendien mooi glanzend en gezond uit ziet!

Droog of gekleurd haar

Als je droog of gekleurd haar hebt, probeer dan eens een olijfolie-masker. Masseer de olijfolie goed in en bedek je haar dan met keukenplastic. Als je erg blond bent, kun je de olijfolie beter vervangen met amandelolie. Olijfolie zou immers wel eens een groene gloed op je haar kunnen achterlaten.

Voor de juiste verzorging is het verder van belang om je haar goed te analyseren. Heb je daar moeite mee dan kun je je altijd tot je kapper wenden. Conditioner is in het algemeen goed voor elk type haar.

Houd in gedachten dat conditioners en andere verzorgende producten met keratine het haar zwaarder maken. Keratine is derhalve minder geschikt voor fijn haar. Hetzelfde geldt voor maskers. Heb je zwaar en dik haar, dan kun je een paar keer per week een masker doen. Heb je fijn haar, dan is een keer in de week meer dan voldoende.

Pluizig haar

Als je haar na het wassen er pluizig uitziet, maak het dan voorzichtig nat door het met vochtige handen te ‘kneden’. Breng dan mousse of wax aan. Wax maakt het haar zacht en glanzend, mousse is wat ‘stijver’ en is meer geschikt voor bewerkelijke kapsels.

Let op!

Ga verstandig met je föhn om. Zorg ervoor dat de föhn het haar niet raakt, maar houd deze warmtebron op een afstand van ongeveer 10 centimeter van je hoofd. Kies verder voor de middelste in plaats van de hoogste stand. Je doet er misschien wat langer over om je haar te drogen, maar je houdt er wel gezond en glanzend haar aan over!

