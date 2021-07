Modetrends winter 2021 2022. Dior: plooien, handgeweven netwerk én een heleboel sieraden. Copy the look!

De beelden van de Dior Haute Couture show voor winter 2021 2022 zijn zo poëtisch dat we ze gelijk even met je moeten delen. Die sieraden!

Dior Haute Couture winter 2021 2022. Photo: courtesy of Dior

Maria Grazia Chiuri, de Italiaanse designer die aan het roer van Dior staat, weet van wanten. De Haute Couture collectie voor winter 2021 2022 is geweldig genieten. Met deze collectie wil Chiuri terug naar de haute couture van de pre-Covid tijden. Ze speelt met volumes – indrukwekkende plooien en handgeweven netwerk – en borduursels.

Dior Haute Couture winter 2021 2022. Photo: courtesy of Dior

Couture onthult verborgen dromen, aldus het modehuis. Het onthult het bestaan van iets waar we geen vermoeden van hadden. Het is als avant-garde. Het maakt zichtbaar wat we niet zien. Middels een mix van kunst en savoir-faire, brengt het de verlangens in deze ingrijpend transformerende wereld in kaart.

Dior Haute Couture winter 2021 2022. Photo: courtesy of Dior

De collectie is poëtisch en één en al emotie. Bekijk de eerste backstage beelden maar eens.

Dior Haute Couture winter 2021 2022. Photo: courtesy of Dior

Dior Haute Couture winter 2021 2022. Photo: courtesy of Dior

Let ook op de sieraden. Zie de fijn vertakte bomen, de wortels die een parel vasthouden? En wat vind je van de manier waarop ze gedragen worden? Super toch! Met dit mode idee kun je gelijk aan de slag!

Dior Haute Couture winter 2021 2022. Photo: courtesy of Dior

TRENDYSTYLE