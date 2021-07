Als we naar de make-up op de catwalks voor winter 2021 en zomer 2022 kijken, dan zien we hypermoderne huidjes en onverwacht speelse details.

Make-up trends 2022. Schitteren met een eyeliner van strass steentjes. Photo: courtesy of Max Mara

Hypermodern en ultranatuurlijk. De make-up trends voor herfst winter 2021 en ook voor zomer 2022 doen er qua huid nog een schepje bovenop. Die ‘cakelagen’ uit de vorige eeuw behoren voorgoed tot het verleden. Transparant, transparanter, transparantst… is het motto. De limieten van natuurlijke huidjes worden nog verder opgerekt.

Instagrammable huidje? Mijd de zon!

De basis voor een ultramoderne huid is: huidverzorging. Omring je huid dag na dag met aandacht en ga vooral niet teveel in de zon! Niet alleen omdat het schadelijk voor je gezondheid is maar ook omdat je huid er – om even op de ijdelheid die we allemaal hebben – vele malen minder Instagrammable van wordt.

Een gebruinde huid wordt dikker en minder elastisch, een zongekust tintje (hoe mooi ook) accentueert rimpels en groeven, versterkt pigmentvlekken, reflecteert het licht op een andere, minder fotogenieke manier en heeft de neiging om te glimmen.

Een speels make-up detail als signatuur

Een andere make-up trend is tegenwoordig om je natuurlijke make-up look te verrijken met een enkel speels element. Dat kan van alles zijn. Blauwe wimpers, een gekleurde lipgloss op je ogen of een lintje strass bij wijze van eyeliner als je oogleden zoals we dat op de catwalk Max Mara voor 2022 zagen. In plaats van strass kun je ook een vloeibare zilverkleurige of goudkleurige eyeliner gebruiken. Dat staat net zo feestelijk! Kies één element waar je je goed bij voelt en maak er je signatuur van.

Make-up tip: accentueer je signatuur eyeliner door het accent met accessoires naar je ogen te verleggen. Dat kan zijn: een pony die tot op je wenkbrauwen valt, een sjaaltje dat je voorhoofd deels bedekt, een opvallende zonnebril met glazen waardoor je nog net een glimp van je ogen (en fonkelende eyeliner) opvangt of simpelweg de capuchon van je hoodie (zie de foto’s).

Goed gehydrateerde, natuurlijke lippen

Heel belangrijk is tot slot dat je je lippen goed hydrateert waardoor je make-up no make-up dan wel heel natuurlijk maar ook heel verzorgd oogt. Een vleugje huidskleurige lippenstift en een likje vet doen wonderen.

Bekijk de foto’s van de modeshow van Max Mara (resort collectie zomer 2022) maar eens en laat je inspireren.

