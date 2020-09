Stelling: bandana’s zijn seventies en je draagt ze in de zomer. Fout! Volgens de allernieuwste modetrends draag je ze hoe en wanneer je wilt. Ook met een Eighties leren jack in hartje winter.

Bandana’s zijn tegenwoordig supercool en je draagt ze te kust en te keur. We zagen ze op de catwalks van Saint Laurent en Celine voor zomer 2020 maar de trend zet ook dit seizoen door. Dior presenteerde bandana’s voor herfst winter 2020 2021 en fashionista’s en influencers tijdens de modeweken pakken de trend goed op. Kortom: één van de hotste modetrends voor herfst winter 2020 2021 is de bandana.

Bandana nieuwtjes voor herfst winter 2020 2021

#1 Bandana’s associëren we gewoonlijk met mooi weer en zonovergoten dagen aan zee. Volgens de actuele modetrends dragen we ze ook in de herfst en winter.

#2 Bandana’s zijn een typisch jaren ’70 verschijnsel maar… guess what… we dragen ze dit seizoen bij alles en nog wat. Een bandana bij een jaren ’80 modelook met spijkerbroek en leren jack is zò cool! Je mag ze letterlijk bij alles dragen. Bij een klassieke camelkleurige wintermantel, bij een trench coat, bij een spijkerjack. Up to you!

#3 Bandana’s zijn ideaal voor bad hair days. Bind een sjaaltje om je hoofd en laat de rest van je haar fladderen. Ook als het regent…

#4 De coolste bandana’s? In zijde of in stofjes met zijdeglans (dus niet in mat katoen). En verder met etnische fantasieën.

#5 De coolste modellen? Met een flinke, textiel-‘staart‘ van achteren. Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en je begrijpt wat we bedoelen.

