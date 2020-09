Tijdens de Milan Fashion Week (september 2020) stuitten we op een nieuwe modetrend voor herfst winter 2020 2021 die we niet hadden zien aankomen: focus op de handen. Handen zijn het nieuwe accessoire. Je kleedt ze aan met opzichtige, goudkleurige ringen en pastelkleurige kleuren voor de nagels en vervolgens laat je de schakelketting die als hengsel van je tas fungeert door je handen gaan. Wil je het helemaal ‘bont’ maken, dan haal je er ook armbanden en/of een horloge bij. Alles bij elkaar levert het een luxe totaalplaatje op waar niemand zijn ogen van af kan houden.

Ringen en armbanden

De allernieuwste trends voor ringen en armbanden zijn (voor een keertje) heel eenduidig: goud(kleur) is een must. Evenals oversize. Pak het groots aan. Straal luxe uit.

Nagellak kleuren

De nagellak kleuren voor herfst winter 2020 2021 lopen sterk uiteen. We zagen allerlei stijlen. Sorbetkleurtjes – lila, roze, babyblauw – zijn hot voor de herfst. Voor het winterseizoen gaan we donkerdere kleuren zien (ook zwart). Verder doen nude kleuren het momenteel ook goed. Tijdens de Milan Fashion Week zagen we zelfs Tipp-ex witte nagels voorbij komen. Alles mag, maar het allerbelangrijkste is dat het totaalplaatje klopt. Nail art, een alternatieve ring, een blouse met bankbiljetten, een tatoeage en een schattig hondje op je arm is ook goed :-)

Stijlregel: stem je nagellak kleur af op je outfit en vooral op de kleur van je handtas.

Schakelkettingen

Tassen met schakelkettingen als tashengels zijn hot. De ultieme fashion truc zit ‘m daarin om de tas in je hand te dragen waarbij je de ketting (goudkleurig natuurlijk) om je pols drapeert. Pas dan is het totaalplaatje van je handen helemaal compleet.

Bekijk de foto’s maar eens en kijk wat jij ermee kunt.

