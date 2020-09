Wenkbrauwen spelen in de make-up trends voor herfst winter 2020 2021 weer een belangrijke rol. De trends staan in het teken van natuurlijke maquillages. Hoe natuurlijker de make-up, hoe zorgvuldiger je te werk moet gaan. Want als aandachtstrekkers als gekleurde oogschaduw, sterke eyeliners, blush wangen en fel opgemaakte lippen ontbreken, verlegt de aandacht zich naar de natuurlijke elementen in je gezicht. Wenkbrauwen worden dan hoofdrolspelers. Die moeten er natuurlijk (wéér dat woord!) maar tegelijkertijd ultraverzorgd uitzien.

1. Borstel je wenkbrauwen altijd voordat je ze opmaakt. Het is dan gemakkelijker om de natuurlijke contouren te volgen. Bovendien verwijder je met het borsteltje stofjes en vuildeeltjes die zich in je wenkbrauwen hebben opgehoopt.

2. Heb je volle wenkbrauwen, maak ze dan op met een poeder. Gebruik zo min mogelijk product. Zorg dat je de afzonderlijke haartjes kunt blijven zien.

3. Ontbreken er haartjes, gebruik dan een wenkbrauwpotlood of een brow liner met fijne punt om ze bij te tekenen.

4. Begin altijd bij de binnenste wenkbrauwhoeken (bij je neus) en werk naar buiten toe. Vergeet niet je wenkbrauwen goed naar buiten toe uit te werken. Je mag jezelf in de spiegel dan wel niet en profil zien, andere mensen zien jou zo wél.

5. Fixeer je wenkbrauwmake-up met een kleurloze gel. Je kunt ook enkel een gekleurde gel gebruiken. Geen gekleurde wenkbrauwgel in huis? Experimenteer dan met mascara. Gebruik een droog borsteltje, doe wat mascara op de rug van je hand en haal het borsteltje erdoor. Zo kun je de hoeveelheid product perfect doseren. Borstel een minimale hoeveelheid mascara met lichte hand op je wenkbrauwen.

6. Kies de juiste wenkbrauwkleur. Het is een fabeltje dat je wenkbrauwen precies dezelfde kleur als je haar moeten hebben.

Een vuistregel is dat je wenkbrauwen het natuurlijkst ogen als ze een halve toon donkerder zijn dan je haarkleur. Heb je erg donker haar, dan mogen je wenkbrauwen ook een halve toon lichter zijn. Verder is belangrijk dat de ondertoon van de kleur van je wenkbrauwen aansluit bij die van je haarkleur!

Als je deze regels volgt, versterken je wenkbrauwen je uitstraling zonder dat ze er onnatuurlijk/kunstmatig uitzien. Voor statement-wenkbrauwen gebruik je een opvallend lichtere of donkerdere kleur dan je haarkleur.

7. Ben je van haarkleur veranderd, dan zal je ook de kleur van je wenkbrauwen moeten aanpassen. Ook hier is het weer belangrijk dat het resultaat natuurlijk oogt. Heb je je haar donkerder geverfd, maak dan ook je wenkbrauwen wat donkerder (met make-up of met wenkbrauwverf). Ben je lichter van haarkleur geworden, maak je wenkbrauwen dan net iets lichter op. Kies je voor een warme haarkleur, dan kun je je wenkbrauwen een warme ondertoon meegeven met een gekleurde mascara.

