Heb jij de overstap naar je wintergarderobe al gemaakt? Heb jij je zomerspulletjes al opgeborgen? Nog niet? Wacht dan even met het wegzetten van je badslippers en sandalen. Die mag je deze winter namelijk volop dragen. Met sokken, wel te verstaan. De schoenentrends voor herfst winter 2020 2021 lopen uiteen van supercoole cowboy boots met een moderne, vernieuwende twist tot afgrijselijke slippers en sandalen die we met sokken gaan dragen. Plastic badslippers (geen gestreepte Adidas – die zijn inmiddels achterhaald), leren sandalen met brede banden, oerlelijke plastic instappers… Hoe grover, hoe beter.

Zoals altijd draagt het in de mode om contrasten. Wil je met sandalen met sokken experimenteren, draag ze dan onder coole, fashionable outfits. Draag ze onder een spijkerbroek met een mooie trench coat of lange jas. Draag ze onder een (nep)leren jurk, misschien zelfs onder een uitgaansjurkje. Draag ze onder een (nep)leren broek met een mooi truitje. Of onder een longuette rok.

Om een optimaal ‘stylish shock’-effect te creëren, moet je hele outfit tot in de puntjes verzorgd zijn. Ook je haar en make-up moeten onberispelijk – maar wel natuurlijk! – zijn. Het geheel moet stijlvol maar niet te kunstmatig overkomen. Last but not least haal je er die slippers of sandalen bij. En daarop stap je nonchalant door de herfst. Alsof je je van al die bevreemde (bewonderende) blikken niet bewust bent. Op z’n Frans. Stijlvol maar onverschillig, met een je ne sais quoi dat jou ongelooflijk in-trend maakt.

