Schoenentrends winter 2021. Van harige winterslippers tot wollige klompen. Wat jij?

Schoenentrends winter 2021. Van harige winterslippers tot wollige klompen. Photo: courtesy of MiuMiu

Focus op de voeten, schreeuwen de schoenentrends voor herfst winter 2021 2022. De nieuwste creaties voor onze onderdanen zijn ronduit vermakelijk. Met een (soms duur) grapje aan je voeten wordt iedere outfit bijzonder.

Schoenentrends winter 2021. Van harige winterslippers tot wollige klompen. Photo: courtesy of Altuzarra

Zo hebben we daar de winterslippers. Dit is overigens geen absolute nieuwigheid. In 2015 (we herinneren ons het nog goed) presenteerden doorgewinterde fashionista’s zich bij temperaturen onder nul al op bontslippers bij de modeshows in Milaan en Parijs.

Schoenentrends winter 2021. Van harige winterslippers tot wollige klompen. Photo: courtesy of Dsquared2

De modeontwerpers hebben deze trend – wellicht ook naar aanleiding van de pantoffelwinter van vorig jaar – weer opgepakt en er een eigentijds sausje overheen gedaan. (Nep)bontslippers zijn inmiddels een ‘normaliteit’; voor een up-to-date look ga je voor langharige winterslippers , ook onder een avondjurk! Overigens niet erg praktisch (als het regent heb je al snel twee verzopen katjes aan je voeten), maar ons zul je er niet over horen!

Schoenentrends winter 2021. Van harige winterslippers tot wollige klompen. Photo: courtesy of MiuMiu

Schoenentrends winter 2021. Van harige winterslippers tot wollige klompen. Photo: courtesy of Acne Studios

Een andere nieuwigheid zijn de harige en met (hopelijk nep) shearling gevoerde klompen, het liefst met hoge hakken, waarmee we het komende seizoen door het leven gaan stiefelen. We zagen ze onder meer bij MiuMiu en Acne Studios.

Het fijne van de nieuwe winterklompen is dat we ze – in tegenstelling tot de winterslippers – met dikke wollen kousen gaan dragen! Kousen zijn een andere supertrend voor winter 2021 2022.

De laarzentrends voor winter 2021 2022. Photo: courtesy of Miu Miu

Overigens hield MiuMiu het niet bij klompen maar kwam dit Italiaanse modemerk, het kleine zusje van Prada, ook met een hele serie intrigerende korte en hoge langharige moonboots waar zelfs een beer jaloers op zou worden.

Schoenentrends winter 2021. Van harige winterslippers tot wollige klompen. Photo: courtesy of Acne Studios

Ook bij Acne Studios had men kennelijk plezier in deze nieuwe schoenentrend want daar lieten ze het niet bij harige klompen maar stuurden ze ook stugharige laarzen met onder meer vrij heftige koeienfantasieën de catwalk op. Ook heel opvallend en in het verlengde van deze schoenentrend zijn de lieslaarzen met een shearling rand (hopelijk nep). Om maar te zeggen, volgens de allernieuwste schoenentrends gaan we voor alles wat harig en wollig is.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en bereid je voor op deze bizarre schoenentrends. Voor je het weet, heb je zelf ook iets harigs of wolligs aan je voeten.

