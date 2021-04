Droeg je sandalen vroeger alleen in je vrije tijd, vandaag de dag draag je ze (ook) onder een geklede look. Zelfs de combi mantelpak + sandalen is cool. De trend voor lente zomer 2021 is: simpel (met twee banden) en plat maar ook sandalen met hoge(re) hakken zijn terug in de mode.

Platte sandalen zijn en blijven een trend. Elk seizoen zien ze er net iets anders uit. Voor lente zomer 2021 laten de schoenentrends sandalen met twee banden zien. Ze zijn versierd met studs of voorzien van een gesp. De kleuren zijn overwegend naturel. De coolste exemplaren zagen we op de catwalk van Valentino waar de twee ‘straps’ die de sandalen aan je voet gekluisterd houden voorzien waren van geschulpte bloemblaadjes.

Een andere trend voor lente zomer 2021 zijn sandalen met touwzolen. Het merendeel is plat maar er zijn ook exemplaren met sleehakken. Bij Etro zagen we zelfs sandalen in sjaaltjes/bandana stijl.

Bekijk de foto’s maar eens en maak je keuze. Deze schoenentrend voor lente zomer 2021 is super: trendy en tegelijkertijd comfortabel. Wel even pedicuren!

TRENDYSTYLE