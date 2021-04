Het is lente! Bij de groenteboer stuitten wij op verse paardenbloembladeren. We maakten er vegetarische balletjes van. Je kunt de paardenbloembladeren ook vervangen door een andere bladgroente.

Lente! Alles staat in bloei. De paardenbloemen kleuren de velden geel en bij de groenteboer in Italië – waar wij op dit moment zijn – stuitten wij op verse paardenbloembladeren (ook wel bekend als ‘molsla’). Wij maakten er vegetarische balletjes van. Het idee dat je in de keuken bezig bent met dat vrolijke zonniggele ‘lent(on)kruid’ dat je in deze tijd van het jaar overal tegenkomt, is vermakelijk (en de balletjes zijn erg lekker!). Kun je op de groentemarkt geen verse paardenbloembladeren vinden, dan kun je de balletjes ook met spinazie of een andere bladgroente maken.

Ingrediënten voor circa 12 balletjes

200 gram paardenbloembladeren (spinazie of een andere bladgroente)

zout

125 gram gekookte kikkererwten (uit blik)

1 ei

20 gram Parmezaanse kaas plus eventueel extra kaas voor de garnering

circa 50 gram broodkruim (of zoveel als nodig)

peper

1 teentje knoflook

2 eetlepels extravergine olijfolie

Bereiding

Spoel de paardenbloembladeren goed schoon (wij vonden een klein naaktslakje dat we voorzichtig in de tuin zetten) en kook ze in water met zout in ongeveer 10 minuten zacht. Prak ondertussen de kikkererwten met een stamper of vork fijn. Doe de gekookte bladeren in een vergiet en druk het overtollige water er met een vork uit. Hak de bladeren fijn.

Doe de fijngehakte paardenbloembladeren bij de kikkererwtenpuree in een kom. Breek het ei erin, doe de Parmezaanse kaas erbij en schep de ingrediënten bij elkaar. Voeg nu de broodkruim beetje bij beetje toe, net zoveel totdat je balletjes van het mengsel kunt maken. Breng op smaak met zout en peper en maak de balletjes.

Plet het teentje knoflook met de platte kant van een mes (of met de muis van je hand). Verhit de olijfolie in een koekenpan, doe de knoflook erbij en bak de balletjes op een laag vuur in circa 30 tot 40 minuten goudbruin. Draai de balletjes tussentijds een paar keer om. Leg ze op een bord met keukenpapier zodat de overtollige olie wordt geabsorbeerd.

Serveer ze bij het aperitief of als hoofdmaaltijd. Je kunt ze zowel warm als koud eten.

Onze tips. Serveer je de balletjes bij het aperitief, dan kun je ze ook wat kleiner maken en ze met een saté prikkertje presenteren. Op die manier wordt het fingerfood.

