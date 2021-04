Gooi je haar los! Dat is de boodschap die de hair stylisten ons meegeven. De haarstyling trends voor lente zomer 2021 zijn natuurlijk maar verzorgd. Op de catwalks zagen we maar weinig paardenstaarten, knotten of vlechten. De meeste modeontwerpers kozen voor een eenvoudig, natuurlijk maar (uiterst) verzorgd kapsel. De outfits moeten de rest doen.

Natuurlijk betekent uiteraard niet dat je niets aan je haar doet. Integendeel. Wil je je haar los dragen, dan moet het mooi zitten. Vroeger was dat vrij eenvoudig want dan zette je de steiltang erop en ging je voor ultraglad haar. Vandaag de dag komt er meer bij kijken. Je haar moet natuurlijk vallen maar er moet beweging in zitten. Het moet volume hebben en er luchtig uitzien. Een goed model is nog altijd de basis voor een mooie haardos. Ghost layers, laagjes van binnenuit die je haar beweging geven, kunnen uitkomst bieden. Maar laten we eens kijken hoe de haarstyling trends voor lente zomer 2021 eruitzien.

Haarstylingtrends 2021. 5x Topkapsels voor lente zomer 2021

#1. Lage zijscheiding

Een lage middenscheiding geeft je kapsel direct pit. Was je haar en föhn het met een ronde borstel zodat het er fris uitziet en geen afdrukken van je haarelastiekjes (van dat eeuwige paardenstaartje) vertoont. Style het met een superlage haarscheiding.

#2 Haarspeldjes

Een paar haarspeldjes doen wonderen! Ga (opnieuw) voor een lage scheiding en zet je haar aan weerszijden met speldjes vast. Voor een vintage look krul je de haarpunten. Fixeer de look met (véél) haarlak.

#3 Bandana’s en sjaaltjes

Bandana’s en sjaaltjes zijn dé haartrend voor lente zomer 2021. Ze zijn perfect om bad hair days en uitgroei te camoufleren, maar ook an sich is het een superlook.

#4 Wet look kapsels

Wet look kapsels zijn een zomerhit maar niet iedereen zal deze hair look begrijpen. Bewaar ‘m voor het strand of zwembad.

#5 Extra lang haar!

XL, extralong, extra lang haar. Superlange manen zijn terug in de mode. We love it! Deze look is zò retro, maar tegelijkertijd zò up-to-date. Laat je haar groeien. Of ga voor clip-in extensions. Doe eens gek! Het leven is te mooi om er niet van te genieten.

