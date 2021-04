Streetstyle mode zomer 2021. Update je look met deze items

Witte T-shirts, witte tanktops, overalls, mouwloze blazers, kort bloemenjurkjes? Het zijn allemaal items die we volgens de modetrends voor lente zomer 2021 (weer) gaan dragen. Een aantal heb je vast al in je kast. Dan is het nu alleen nog een kwestie van combineren. Laat je inspireren door de streetstyle mode voor 2021.

Witte T-shirts en tanktops

Dolce & Gabbana stuurden patchwork denim met witte T-shirts de catwalk voor zomer 2021 op. Ja, je leest het goed: witte T-shirts. Deze basic is weer terug in beeld. Je draagt ‘m op een wijde broek, onder een broekpak, op shorts, op een spijkerbroek met een paar rake mode accessoires. Ook witte tanktops (hemdjes) in jaren ’90 stijl (halterhemdjes met een ribbeltje) zijn terug in beeld.

Ons stijladvies: combineer deze basics met geklede items voor een up-to-date modelook.

De overall in safaristijl

Eén van de looks die we voor lente zomer 2021 weer veel gaan zien, is de safarilook. Je kunt investeren in een safari-broekpak maar je kunt de look natuurlijk ook zelf samenstellen door in je kast op zoek te gaan naar jasjes en broeken in naturel kleuren en materialen zoals linnen en katoen.

Bloemenjurkjes en mouwloze blazers (lange gilets)

Mini, midi, midaxi, maxi. Het klinkt als een toverspreuk maar het zijn de roklengtes voor lente zomer 2021. Maxi-jurken laten zich ontzettend gemakkelijk dragen maar soms is een mini-jurkje wel zo leuk. Is de lentewind nog fris? Combineer ‘m dan met een mouwloze blazer (lange gilet) en laarzen. Gewaagd maar supercool! N.B. Let ook even op de acetaat zonnebril!

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

