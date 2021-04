5 Praktische tips voor mooie voeten

Verzorgde voeten zijn sexy. Een paar mooie voeten in kleurige sandaaltjes zijn een must die niemand zichzelf tekort mag doen. Besteed dit seizoen eens extra aandacht aan die ‘trouwe onderdanen’.

1. Vijl je teennagels; knip ze niet. Een verkeerd geknipte teennagel kan een heleboel ellende veroorzaken.

2. Draag geen te strakke schoenen (het is nu het seizoen om je voeten de ruimte te geven!) en draag niet dag na dag hoge hakken. Je voeten worden er niet mooier van!

3. Hydrateer de huid van je voeten (ook tussen de tenen) ’s morgens en ’s avonds met een crème die snel wordt geabsorbeerd. Niet alleen ogen voeten met een soepele huid mooier en verzorgder, maar je voorkomt ook dat de huid verhardt en je gaat er de vorming van eeltplekken en hielkloven mee tegen.

4. Verwaarloos eksterogen (likdoorns) niet. Een eerste maatregel is nagaan welke schoenen de ‘boosdoeners’ zijn en van schoeisel veranderen. Als de overmatige druk op de likdoorn komt te vervallen, lost de likdoorn zich vaak vanzelf op. Om het genezingsproces een handje te helpen, kun je een likdoornzalf op basis van salicylzuur gebruiken. Hierdoor wordt de hoornlaag van de huid zacht.

5. Je kunt likdoorns wel zelf behandelen, maar bij de minste twijfel is het het verstandigst om je tot de huisarts te wenden of het aan een bekwame pedicure/podoloog over te laten.

