Streetstyle mode en trends 2020. Lekker warm in teddy’s en lammy’s (fake natuurlijk!)

Je hebt streetstyle mode en streetstyle mode. Aan de ene kant heb je de fashionista’s/influencers die de allernieuwste modetrends op de voet volgen en vaak door de modehuizen zelf worden gekleed (en gesponsord), aan de andere kant heb je de fashion modellen. Die laatste categorie vertegenwoordigt wat ons betreft pas echt de ‘echte streetstyle’. De modellen stellen hun outfits zelf samen op basis van de allernieuwste modetrends en hun eigen smaak. Anders dan de fashionista’s moeten ze zich ook warm kleden omdat ze zich met het openbaar vervoer van casting naar casting, en van show naar show verplaatsten (tenzij ze top zijn, natuurlijk).

Zo zagen we tijdens de Milan Fashion Week in februari 2020 opmerkelijk veel modellen in teddy’s coats en fake lammy coats. De meest spectaculaire teddy was die van Italiaans fashion model Chiara Scelsi. Ze droeg een kleurrijke lange teddyjas met daaronder stoere tracklaarsjes met plateauzolen.

Ook zagen we meerdere lichtgekleurde teddy’s. De combinatie met licht spijkergoed is perfect voor koude lentedagen. Het ziet er zonnig uit maar houd je knuffelig warm. Let ook even op de – wat heet – hoofddeksels. De kapiteinspet doet het onder de modellen goed, maar dat wisten we al :-)

Supercool is ook de beanie van het Kroatische model Niko Maticevic met het opschrift: Call my agent! Hilarisch (ook als je geen model bent).

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens. Misschien doe jij ideeën op voor jouw modelook voor frisse (koude) lentedagen.

TRENDYSTYLE