Streetstyle mode herfst 2020. Trench coats

Al sinds een paar seizoenen is de trench coat terug in beeld. Ook volgens de modetrends voor herfst 2020 gaan we deze klassieker weer volop dragen. De vuistregel is: er zijn geen regels (en ondertussen zijn die er stiekem wél). Helaas. Dat werd mij pas duidelijk toen ik onlangs mijn eigen garderobe onder de loep nam.

In de loop der jaren heb ik een behoorlijke collectie trench coats opgebouwd. Trench coats blijven trekken. Elke keer als ik een up-to-date model zie MOET ik het hebben. Vorige week keek ik mijn garderobe er eens op na. Zes, zeven, acht trench coats kwam ik tegen. Maar ze bleken te kort, te krap, te smal, te tuttig (ik kwam zelfs een trench coat met roesjes tegen), te saai… Stuk voor stuk waren ze het nét niet.

Het doorpassen van mijn (oude maar vaak nooit gedragen) trench coats leidde tot één enkele conclusie: de trench coats voor herfst winter 2020 oversize, ruim, royaal, luxueus, en soms zelfs in kleur (met blauw als favoriet). Verder gaan we ook interessante variaties op het thema zien. Trench coats met patch work bijvoorbeeld zijn helemaal up-to-date. Of trench coats met aangerimpelde panden.

Bekijk de streetstyle foto’s op deze pagina maar eens. Ze geven je een idee van de nieuwe trench coats looks. Let ook op het totaalplaatje. Een trench coat met daaronder een (nep)leren broek of een lakbroek bijvoorbeeld is een supertrendy combi.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE