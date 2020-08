Denim is ideaal voor de tussenseizoenen. Spijkerbroeken, spijkerjacks. Het zijn ideale items voor de herfst. De denim trends voor herfst winter 2020 2021 laten een potpourri van stijlen zien. Seventies, Eighties, Nineties. Alles komt terug. Zoals vroeger, en toch anders. We lichten drie hotte denim trends voor najaar 2020 voor je uit.

Patchwork denim! Voer voor romantici!

Denim met patchwork is supercool (lees: superzwoel)! Het spijkerjack bij Antonio Marras, cult-ontwerper uit Sardinië, is voer voor romantici. Spijkergoed met ‘patches’ met bloemen tegen een donkere achtergrond. Donkere ruiten. Een bloemenjurk eronder. Puur smullen. Laat je inspireren. Let ook op de Chelsea boots!

Licht gekleurde denim

Licht gekleurde denim is ideaal voor het najaar (als we nog geen zin hebben in donkere kleuren) maar ook super jaren ’80. Combineer een licht spijkerjasje met een lichte, rechte spijkerbroek en je bent up-to-date. Een seventies sjaaltje erbij en je bent… een super-fashionista!

Total jeans look

Denim is dé trend en double denim looks zijn al een tijdje in de mode. Maar dubbelop is dit seizoen niet genoeg! Voor herfst winter 2020 2021 combineren met denim met denim met denim met denim. Met andere woorden: al je kledingstukken mogen in denim uitgevoerd zijn. Van je spijkerbroek tot je spijkerjack tot je jack tot je laarzen (tot je tas enzovoorts!).

Veel denim plezier!

