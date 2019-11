Kerstcadeaus. Als het gebaar telt. Maar dan ook echt!

Wie zegt dat een kerstcadeau prijzig moet zijn? Wat is er overgebleven van het gebaar dat telt? Terug naar de kern van de kerst met waardevolle (maar niet per se prijzige) cadeaus.

Als december en Black Friday naderen, stijgt de frenesie. De feesten vergen een gedegen voorbereiding, maar de grootste hoofdbreker vormen de – min of meer – verplichte cadeaus waarmee je op Sinterklaasavond of in de Kerstnacht ten tonele moet verschijnen. Wie geef je wat? En waar vind je cadeaus die binnen je budget vallen? En hoeveel moet eigenlijk voor een cadeau neertellen wil de ander het kunnen waarderen?

De feesten staan tegenwoordig geheel en al in het teken van commercie. De tijden dat Kerstmis nog een puur religieus feest was, zijn voorbij. Kopen (en hebben) staan centraal, terwijl een Kerstcadeau toch eerder een symbool van liefde, geneigenheid, affectie en vriendschap zou moeten zijn. Het zou uitdrukking moeten geven aan onze gevoelens voor de persoon voor wie het cadeau bestemd is. Het is het gebaar dat telt. Maar dan ook echt.

Waarom zouden we dan niet eens proberen om te ontdoen van het commerciële keurslijf waar we ons de afgelopen jaren, decennia, in hebben laten persen?

Zou je het aandurven om je man een liefdesbrief voor Kerstmis cadeau te doen? Zou je teleurgesteld zijn als je van je moeder een zelfgemaakt cadeau kreeg? Een zelfgebreide trui, een tekening met een lieve tekst? Zou je teleurgesteld zijn als je een handgemaakt beeldje van je vriendin kreeg? Of een door haar beschilderd bordje? Hoeveel is een zelfgebreide trui waard? De prijs van de gebruikte wol? Of is zo’n cadeau van onschatbare waarde omdat er zoveel liefde en geneigenheid in gestoken is?

Denk daar maar eens over na. Laten we daa allemaal eens over nadenken. Wat heeft het voor zin om mee te doen aan die bijna obsessieve jacht op cadeaus? Wat heeft het voor zin om mee te doen aan het op commando uitgeven, spenderen? Wat heeft het voor zin om naarstig te zoeken naar de hotste elektronische gadgets van het moment, de meest trendy accessoires, naar luxe beautyartikelen en kledingstukken met klinkende merknamen? Waarom zou je meedoen met dat gekkenhuis dat Black Friday heet? Doe eens een stap terug en bekijk het tafereel met het oog van een buitenstaander. Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Zijn we niet net als die hamster in dat loopwiel? Altijd maar weer hetzelfde doen zonder dat we weten waarom…

Dit artikel zal de wereld niet verbeteren; er zal geen Sinterklaascadeau of Kerstcadeau minder om gekocht of verkocht worden. December zal een uiterst commerciële maand blijven met als startsein Black Friday, inmiddels in Nederland ook een begrip. Maar sta even stil bij wat je doet. En doe dan wat je wilt (of wat anderen van je verwachten).

