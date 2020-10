Modetrends herfst winter 2020 2021. 3x Must-haves

Geef je modelook een boost met een paar rake must-haves. De modetrends voor herfst winter 2020 2021 staan in het teken van klassiekers met een vernieuwend sausje. We hebben 3 mode-ideeën voor je.

De modetrends voor herfst winter 2020 2021 staan in het teken van klassiekers met een eigentijdse twist. Ga daar maar eens wegwijs uit worden! We lichten drie must-haves uit waarmee het niet kan misgaan. Up-to-date je garderobe voor herfst en winter 2020 met een paar slimme aankopen die je modelook een instant boost geven.

Een double-breasted blazer

Double-breasted blazers zijn terug in beeld. Je draagt deze chique jasjes met dubbele rij knopen als onderdeel van een broekpak maar ook – superstoer! – op een spijkerbroek of over een mini-jurkje. Je kunt ze ‘op de huid’ dragen maar ze laten zich ook goed combineren. Zo wordt zo’n elegante blazer opeens waanzinnig cool als je er een hoodie onder draagt. Of een mooie blouse met roesjes en een spijkergilet!

Droomlaarzen

Tijdens de Milan Fashion Week (september 2020) zagen we letterlijk een parade aan laarzen voorbijkomen. Laarzen zijn een must-have voor herfst winter 2020 2021, of je nu voor hoge laarzen, cuissardes, combat laarzen, kuitlaarsjes, regenlaarzen of afzaklaarzen gaat. Trakteer jezelf dit seizoen op een paar hysterische laarzen. Van die laarzen waar je altijd al van gedroomd hebt!

Een opvallend modeaccessoire

Modeaccessoires zijn ideaal om je modelook mee te boosten. Ze hoeven niet veel te kosten, als ze maar opvallend, origineel en eigentijds zijn. Een paar voorbeelden? Een kleurrige bandana, een (nep)leren pet of een haaraccessoire zoals we dat nog nooit gezien hebben: een stoffen haarband die achter op het hoofd gedragen wordt (vondst van Fendi).

