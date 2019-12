Kerstboom of geen Kerstboom? Esthers column. Het leven met een knipoog

Esther is terug met haar ironische column over het leven en de kleine dingetjes van alledag. Vandaag vraagt ze zich af of je als single nu wel of niet aan de Kerstboom ‘moet’…

Wat doe je als single zijnde tijdens de kerstperiode? En vooral, tuig je een boom op of niet? Haal je het stalletje van zolder? Immers, is kerst niet vooral een familiefeest? Als je de reclames op tv mag geloven wel. Daarom de vraag, breng je je eenpersoonshuishouding in kerststemming? Of is het vanzelfsprekend dat je al die versiering ook voor jezelf doet?

Nu hoor ik steeds meer mensen over meerdere kerstbomen… Ieder z’n eigen boom; mijn zus heeft daarmee bijna een kerstbos. Zo bezien zou ik zeggen, doen, al dat groen!!

Maar wellicht ben ik wat traditioneel en zie ik mezelf niet zo slepen met zo’n den enkel voor m’n eigen plezier. Kerst is nu eenmaal een feest van vreugde en om die te delen. Daarom wil ik alleen samen een boom opzetten. Bovendien is mijn huis al behoorlijk groen maar dan vanwege alle kamerplanten. Palmpjes, een gatenplant, orchideeën… Had ik het zojuist over een bos, nu kan ik wel spreken over een oerwoud. Een nee, een naaldboom past bepaald niet tussen al dat loof…

Toch wil ik ook thuis de kerst beleven en daarom was ik maar wat blij toen een vriendin mij zomaar een kerstroos cadeau bracht. Vervolgens tikte ik op een antiekmarkt een mooie kandelaar op de kop, die met een rode kaars een licht in de donkere dagen zal brengen. Kleurt bovendien mooi bij mijn rode tafellampje. Nee, voor mij geen witte kerst, ook niet groen, maar kerst in alle tinten rood. En laat dit nu net de kleur van de liefde zijn… Ik raak al vast in de stemming. :) Wellicht ben ik volgend jaar wel met twee, en dan mag die dennenboom wel in huis!

Door Esther, diëtiste, oprichter van Opdieet.nl. Esther houdt van lekker eten, lezen én schrijven. In deze column schrijft ze ‘met een knipoog’ over de alledaagse dingen van het leven.