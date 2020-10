Heb je oud brood over? Maak er dan eens gnocchi di pane (broodballetjes) van. Dit recept komt uit de traditionele Italiaanse keuken. Het is warm van smaak. Comfort food voor de herfst!

Veel gerechten uit de traditionele Italiaanse keuken zijn gebaseerd op kliekjes. Zo is het hoofdingrediënten van gnocchi di pane (broodballetjes) het oude, droge brood dat je van een paar dagen geleden over hebt en dat je niet meer met goed fatsoen op tafel kunt zetten. Ook de overige ingrediënten zijn heel eenvoudig. Dit is een heerlijk troostgerecht voor natte, herfstige dagen.

Hieronder vind je het recept voor de gnocchi di pane. Serveer ze met een klassieke Italiaanse tomatensaus of een bechamelsaus. Wij kookten de gnocchi in water met zout (net zoals pasta), maar voor een extra krachtige smaak kun je ze ook in vleesbouillon koken.

Ingrediënten voor 4 personen

500 gram oud brood

3/4 liter kokende melk

2 eieren

1 à 2 teentjes knoflook

verse peterselie

125 gram hamblokjes

125 gram spekblokjes

90 gram bloem (of meer)

parmezaanse kaas

nootmuskaat

zout

eventueel vleesbouillon

Bereiding

Snijd het brood in stukken, breng melk aan de kook en laat het brood in de kokende melk weken.

Hak ondertussen de knoflook en peterselie fijn.

Kneed het brood en de melk door elkaar en voeg de twee eieren toe. Kneed alles goed door elkaar.

Voeg de knoflook, de peterselie, de ham- en spekblokjes, een deel van de bloem en parmezaanse kaas, nootmuskaat en een snufje zout toe.

Kneed alles goed door elkaar tot een stevige en vrij droge bal. Voeg zoveel bloem toe als nodig is om het deeg compact te krijgen. Dit kan uiteindelijk ook meer dan 90 gram zijn. Het deeg mag niet uit elkaar vallen (ook niet tijdens het koken).

Rol stevige ballen (gnocchi) van het deeg. We maakten ze vrij groot maar je kunt ze ook kleiner maken. Kook de gnocchi in kokend water met zout (of in vleesbouillon). De kooktijd hangt af van de grootte van de gnocchi. Ze zijn gaar als ze komen bovendrijven. Schep ze voorzichtig uit de pan.

Serveer ze met een tomatensaus en parmezaanse kaas of een bechamelsaus.

Heb je gnocchi over, leg ze dan op een plastic snijplank of plat bord op een afstandje van elkaar in de vriezer. Na een paar uur kun je ze van het blad halen en ze bij elkaar in een diepvrieszakje doen (en ze weer terugleggen in het vriesvak). Op deze manier zullen ze niet aan elkaar kleven.

