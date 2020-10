De beste investering die je in het winterseizoen kunt doen? De aankoop van een all-round, up-to-date winterjas. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een winterjas moet aan meerdere criteria voldoen: warm, comfortabel, gemakkelijk te combineren én je moet je dag na dag goed in voelen. Ga daar maar eens aanstaan! Gelukkig komen de modetrends voor herfst winter 2020 2021 ons op meerdere punten tegemoet. De jassen voor deze winter zijn opvallend lang en vaak oversize. Ze beschermen goed tegen de kou en laten zich moeiteloos over nagenoeg elke outfit dragen. We zetten de 10 meest populaire winterjassen voor herfst winter 2020 2021 voor je op een rijtje.

N.B. Rode lijn in de jassentrends voor herfst winter 2020 2021 is een comeback van klassieke modellen.

Modetrends herfst winter 2020 2021. Top 10 winterjassen

Puffer jacks (de klassieke modellen maar ook creatieve versies daarvan, wordt vervolgd) Trench coats in alle mogelijke versies (in leer en nepleer, met fantasie, oversize, extralang, met pofmouwen) Duster coats: jassen die enkel met een ceintuur sluiten Klassieke, slank afkledende jassen in gedekte kleuren: beige, camel, donkerblauw, zwart Power coats met schoudervullingen en jaren ’80 feeling Leren jassen Capes en poncho’s Jassen met pofmouwen Fake fur jassen (op z’n retour zijn teddy coats in allerlei kleuren) Regenjassen (met regenlaarzen!)

De kleuren lopen uiteen van klassieke tinten tot pastels, van felle kleuren tot fantasieën. Fantasieën die we voor herfst winter 2020 2021 veel gaan zien zijn:

Ruitjesjassen

Etnische prints

Animalier

Bloemenprints

Tip: Kies je winterjas met zorg. Ga voor een model waar je niet snel op uitgekeken raakt. Zo bouw je mooie collectie winterjassen op die je in staat stelt om te variëren en dag na dag (de winter is lang!) inspirerende combinaties te leggen.

TRENDYSTYLE