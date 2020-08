Tas met bijpassende schoenen? Ben je gek! Dat deed oma, maar daar doen we allang niet meer aan. Of toch wel? De modetrends voor herfst winter 2020 2021 trekken de lijn verder door. Je tas combineer je het komende seizoen met je outfit. Soms zelfs is de match zo perfect dat je tas compleet wegvalt tegen de(zelfde) fantasie van je jurk of blouse. ‘Camouflagetassen‘ is het woord dat wij voor deze nieuwe modetrend verzonnen.

Koplopers op dit gebied zijn Fendi, Max Mara en Moschino. Zij vervaardigden tassen uit precies dezelfde prints of texturen als de outfits in hun allernieuwste modecollecties. Het resultaat is overweldigend. ‘Zoek de tas!’ is de nieuwste tassentrend voor herfst winter 2020 2021.

Aan de ene kant is deze nieuwe tassentrend ontzettend beperkend want als je de trend heel strikt volgt, draag je een bepaalde tas slechts met één enkele outfit, namelijk met die outfit met precies datzelfde printje. Natuurlijk hoeven we het zover niet te laten komen. Want ‘mix and match’ is altijd nog geoorloofd.

Ons advies is dan ook om je niet al te zeer door deze trend te laten leiden. Het is leuk om te matchen maar vraag je vooral ook af of je de afzonderlijke items mooi vindt, en of ze een toegevoegde waarde voor je garderobe vormen. Bekijk de foto’s maar eens en bedenk dan hoe jij invulling gaat geven aan deze nieuwe tassentrend voor herfst winter 2020 2021.

