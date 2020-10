En daar is-ie weer! De superkorte pony uit de jaren ’70. Volgens de kapseltrends voor 2021 is deze haarstijl superhip(pie). Maar of wij het ook echt mooi vinden…?

Radicale romantiek en vrijdom. Het waren hoofdthema’s in de modeshow van Valentino voor lente zomer 2021. Deze thema’s kwamen terug in de haarsnitten en kapsels van de modellen. Eerlijk gezegd, zat daar geheel géén lijn in! En dat is nu juist dé kapseltrend voor volgend jaar 2021.

Heb je zin in een zwoel jaren ’20 kapsel met fingerwaves, een golvend kappershoofd in jaren ’50 stijl of een jaren ’70 hippie Woodstock look? Al deze haarstijlen kwamen op de catwalk van Valentino voorbij. Creatief directeur Pier Paolo Piccioli geeft het groene licht: alles mag. In de mode maar ook qua kapseltrends.

Vandaag lichten we het jaren ’70 hip(pie) kapsel met origineel Woodstock sausje van Nederlands model Lou Mari uit. Dit kapsel kenmerkt zich door het contrast tussen het lang haar en de superkorte pony. Het is grote lengteverschil dat dit kapsel interessant maakt. Niet iedereen zal het mooi vinden (en dat hoeft ook niet). Creatief directeur Piccioli wist er in ieder geval wel raad mee, want denk maar niet dat Lou Mari’s kapsel speciaal voor Valentino werd geknipt. Dit is haar eigen kapsel, haar eigen persoonlijke stijl.

Of dit kapsel ook voor jou zal werken? De hoofdregel is dat het vooral geschikt is voor lange gezichten of gezichten met een hoog voorhoofd. Maar laat de clou van de kapseltrends voor lente zomer 2021 nu juist zijn dat we breken met de regels! We mogen alle stijladviezen aan onze laars lappen en schoonheidstaboes doorbreken. Heb jij zin in dit kapsel, ga er dan voor!

