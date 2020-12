Om de voedingstrends voor 2021 te begrijpen, moeten we eerst even terugblikken. De afgelopen jaren is er op het gebied van de voedingstrends van alles gebeurd: de ontwikkeling van kweekvlees, de herontdekking van antieke granen, de herwaardering van gefermenteerde voedingsmiddelen, de terugkeer naar lokale producten, het recyclen van voedingsrestjes (think: broccolistronken), de toenemende populariteit van alcoholvrije drankjes en de introductie van plantaardige ‘zuivelproducten’ tot aan zelfs veganistische chocoladeletters toe.

Om het nog maar niet te hebben over de zogenaamde ‘superfoods‘. Elke keer weer werd een bepaalde groente- of fruitsoort uitgelicht en bestempeld als voedseltrend of ‘hype’: kale, gojibessen, appelbessen, ube (de paarse zoete aardappel). Ook allerlei granen, pitten en zaden hebben als ‘superfood’ de revue gepasseerd. Het was een explosie van ‘nieuwigheden’ die allemaal in het teken van ‘gezond en milieuvriendelijk eten’ stonden.

Voedingstrends 2021. De sleutelwoorden: balans, evenwicht

De voedingstrends voor 2021 borduren op al deze voedingstrends voort maar vooral ook lijkt het tijd te zijn voor ‘bezinning’, iets wat niemand zal verbazen na een jaar als 2020 dat geheel in het teken van het Covid-19 virus stond. Sleutelwoorden voor de voedseltrends voor 2021 zijn: balans, evenwicht, gematigdheid. Het mag saai klinken, maar dat is het niet!

Koolhydraten, zoete lekkernijen, ‘echte’ zuivel, ‘echt’ vlees, wijn? Ja, maar met mate!

De sterk vernieuwende voedseltrends van de afgelopen jaren lijken hun plekje in de maatschappij te hebben gevonden. In plaats van ons massaal en enthousiast elke keer weer op een nieuwe en sterk aangeprezen (lees: marketing!) voedseltrend te storten, gaan we een evenwichtiger beeld zien. Extreme trends zijn op hun retour. In plaats van 100% veganistisch te eten of 100% alcoholvrij te leven, lijken de voedingstrends voor 2021 in het teken te staan van een gematigd en gebalanceerd voedingspatroon met gezonde voedingsmiddelen waarin echter ook plaats is voor zoete lekkernijen, een glaasje wijn of een stukje ‘echte’ kaas of ‘echt’ vlees, maar dan, en dat is dé trend voor 2021, met mate. De term ‘climatarian diet‘ doet hier zijn intrede. Dit is een dieet met weinig dierlijke producten, vooral veel lokale groenten, en wat(niet teveel) vis.

Thuis eten, home made en ‘contactloze’ restaurants

Ook de trend om vaker thuis te eten (en thuis dineetjes te geven) zet – noodgedwongen – door. De afgelopen jaren kwam deze trend al op gang, maar die is (logischerwijze) door de pandemie van 2020 in een stroomversnelling geraakt. Koken is weer in zwang en we hebben en maken er weer tijd voor. ‘Homemade‘ – liefst op basis van lokale producten of zelfs gekocht van de boer – is dé trend. Voedingsexperts voorzien bovendien een terugloop van het aantal restaurants (daar hoef je geen expert voor te zijn!). Volgens diezelfde experts zullen de afhaalmenu’s’ en maaltijdkits (soms zelfs op vijfsterrenniveau) een blijvertje zijn en zal deze trend verder worden uitgebouwd. Deze ontwikkeling ligt in de lijn van de ‘contactloze’ restaurants. Naar verwachting zullen we in de nabije toekomst in restaurants via een app onze bestellingen doen en betalen (in restaurants in grote warenhuizen in Azië is dit al de praktijk). Mogelijk behoort binnenkort ook het glaasje wijn dat je wordt ingeschonken door de ober tot het verleden. Om het nog maar niet te hebben over ‘buffets‘ en ‘sharing platters‘.

Uitgebreid ontbijten

Een andere voedingstrend voor 2021 – eentje die we wederom aan de pandemie te danken hebben – is dat we meer aandacht aan het ontbijt gaan besteden. Deze trend is een ‘bijwerking’ van het thuiswerken. We gaan uitgebreider, maar ook gezonder ontbijten met granen en fruit, misschien zelfs met groenten. De lunch boet aan belang in maar voor het diner trekken we (wederom) alle tijd uit.

Micro voedingstrends 2021

Tot zover de macro voedingstrends voor 2021. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal microtrends die voortvloeien uit de maatschappelijke ontwikkelingen, de toenemende kennis over voedingsmiddelen en het effect ervan op ons lichaam, de steeds geavanceerdere technieken én – te vergeten! – de steeds geraffineerdere marketingtechnieken. Houd vooral dat laatste ook goed in gedachten!

We lichten een aantal opvallende voedingstrends die de voedingsexperts voor 2021 voorzien uit:

1. Steeds meer drankjes in blikjes in plaats van in glas of plastic, dit vanwege het milieu. Zelfs je geliefde cocktail of sterke dranken als tonic & gin zijn steeds vaker in blikje verkrijgbaar.

2. Proteïnendrankjes zijn tegenwoordig niet alleen als voedingssupplement voor sportievelingen te krijgen, maar je pakt ze gewoon uit de schappen in de supermarkt. Een nieuwigheid die we kunnen verwachten (en die in het verlengde daarvan ligt) zijn de ‘vitaminenpapjes’: ze zien eruit als ‘babypotjes’-voedsel maar het is een concentraat van vitaminen voor volwassenen.

3. Steeds minder suiker: de zoektocht naar gezonde vervangers voor geraffineerde suiker zet voort, maar daarnaast werken wetenschappers er ook aan om de aangename zoete smaak van suiker in voedingsmiddelen te versterken waardoor minder suiker nodig zal zijn om hetzelfde resultaat te bereiken.

4. De afgelopen jaren is de consument heel wat food wiser geworden. De honger naar kennis bij het grote publiek is bij de voedingsproducenten niet onopgemerkt gebleven. Naar verwachting gaat dit in de toekomst gemakkelijker te lezen etiketten (de zogenaamde ‘clean labels‘) opleveren. Gevolg hiervan is dat ‘slechte’ ingrediënten (kleurstoffen, smaakstoffen) sneller in het oog zullen springen en (hopelijk) zullen verdwijnen.

5. Volgens Amerikaanse voedingsexperts gaat 2021 ‘het jaar van kikkererwt‘ worden. We gaan deze kleine rakker in alle mogelijke gerechten en gedaantes terugvinden. Maar eigenlijk wordt 2021 gewoon hét jaar van de groente. Groenten (inclusief peulvruchten en noten) zijn de grote favoriet van 2021.

6. Een andere, onverwachte voedingstrend voor 2021 is: koffie. De toepassing van koffie is in het jaar 2021 ‘out of the box‘. We gaan koffie terugvinden in ontbijtgranen, granenrepen, in yoghurt en smoothies.

7. Walnootnolie, pompoenolie… In 2021 gaan we steeds meer (en gezonde) oliën zien. Dit betekent niet dat olijfolie aan belang gaat inboeten. Recente onderzoeken zouden weer eens hebben uitgewezen hoe gezond deze olie wel niet is. Olijfolie zou bloeddrukverlagend en ontstekingremmend zijn en beschermen tegen neurodegeneratieve aandoeningen.

8. Een typisch Amerikaanse voedingstrend voor 2021 die we misschien wel, misschien niet ook bij ons gaan zien, is: het ‘good night’ drankje, een drankje dat de slaap bevordert en de spijsvertering vergemakkelijkt.

9. Een nieuwigheid die ons opviel en die wel eens een hotte trend voor 2021 zou kunnen worden: cocktails uit een pakje. Manhattan, Gin Sour, Wodka Sour, Cosmopolitan? Kies je smaak (net zoals je dat met theezakjes doet), open het pakje en schenk de inhoud in een glas met ijsklontjes. Klaar ben je! Ideaal voor als je met meerderen bent en eenieder er een andere cocktailvoorkeur op nahoudt.

