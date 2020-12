Is je winterlook aan een boost toe? Het verbaast ons niet. We moeten er met z’n allen de moed inhouden. Laat het er niet bij zitten. Geef je modelook een up-to-date touch mee met een paar kleine, maar o zo hippe catwalk trucjes. Laat je inspireren door de modetrends voor winter 2020 2021. Wij deden superleuke ideeën op van de Max Mara catwalk. We delen ze graag met je.

High impact modetrucjes voor winter 2020 2021. Boost je modelook!

#1 Draag de col van je coltrui opstaand, dus omhoog, tot zo ongeveer aan je mond. Of je nu een strak coltruitje of een wijde col draagt, draag ‘m omhoog. Je look krijgt er een instant boost door. Heb je lang haar probeer dan eens om je haar IN je hoge col te dragen zodat je een volumineus bobkapsel suggereert. Dit kan heel leuke effecten opleveren.

#2 Draag je tas om je nek. Deze trend is al een paar jaar in zwang maar in de praktijk hebben we er nog niet veel van teruggezien. Een tas(je) om je nek is supertrendy. Ga voor een niet al te zwaar exemplaar.

#3 Een koord in plaats van een ceintuur. Dit is een typische Max Mara vondst, maar wel supercool en best eenvoudig. Geef een oversize jas vorm met een koord dat je in je taille snoert. Of draag een koord bij je hoge taille broek.

Andere mode /beauty ideeën / stijltips voor winter 2020 2021 die we van de Max Mara collectie kunnen opdoen

#4 Ga voor monochrome looks, dat wil zeggen: kleed je van top tot teen in dezelfde kleur.

#5 Geef je kapsel een trendy twist met een paar micro vlechtjes (heb je geen lang haar, ga dan voor een haarstuk).

#6 Ga voor smudgy smokey eyes. Ga aan de slag met zwarte kohl. Omlijn je ogen en vervaag de kohl. Zo’n imperfectie donkere oogopslag is onweerstaanbaar.

Simpel en effectief! Bekijk de foto’s en geef je modelook die winter 2020 2021 mode twist mee.

