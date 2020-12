Het jaar 2021 wordt een ongekend spannend en inspirerend modejaar. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de modecollecties in isolatie zijn ontworpen. Dat levert een heel gevarieerd beeld op. Iedere modeontwerper was nu écht op zichzelf teruggeworpen. Emoties (hoop) en toekomstvisies (verwachtingen) spelen in de modetrends voor 2021 een grote rol dan ooit. De moods in de mode voor 2021 zijn dan ook heel uiteenlopend: van praktisch en comfortabel tot dromerig, van flitsend en fantasierijk tot übervrouwelijk.

Zoals altijd borduren de modeontwerpers (ook) voort op reeds bestaande modetrends. Ze worden opgefrist, aangepast, versterkt of geherinterpreteerd. Dit levert de zogenaamde blijvertjes op, modetrends van vorige seizoenen die we mogen meenemen naar 2021 (ook is de allernieuwste versie natuurlijk nét weer even anders). Hint: dit zijn meteen ook de items die je in de uitverkoop kunt tegenkomen! We zetten de blijvertjes voor je op een rijtje en geven je ook alvast wat interessante nieuwe modetrends voor 2021 mee.

Modetrends 2021. Dit zijn de blijvertjes voor 2021

Oversize. Cool: oversize broekpakken met een loungewear twist

Loungewear: chique jogging-broekpakken, coole joggingpakken, hoodies

Bon ton: op-en-top lady

Mini-rokken (!)

Patchwork. In 2020 al een jeanstrend, nu ook voor andere kledingstukken

Total white. Supertrend die we blijven zien

Kaplaarzen (!)

Bloemen. Als sinds jaren een blijvertje

Topjes en beha’s over je jurk of blouse

Neutrals en pastels

Schakelkettingen

Belt bags

Gilets

Knitwear. Huge modetrend in 2020, idem in 2021!

Haaksels en borduursels, meestal in fris wit (jaren ’70 invloeden)

Goud- en zilverkleurige pailletten! (Yep, je paillettenjurk kun je blijven dragen!)

Trench coats, wederom een top modetrend

Modetrends 2021. Deze modetrends zijn nieuw (vernieuwd)

Geen modetrend zonder een anti-trend! Op elke modetrend komt vroeg of laat onvermijdelijk een reactie. In de modetrends voor 2021 zien we deze verschuivingen:

Franjes —> veren

Minibags <–> XXL bags (maar minibags blijven ook)

Oversize <–> Strak (oversize blijft een supertrend maar we gaan ook weer strakke jurkjes en jeans dragen)

Laarzen –> slippers, sandalen of instappers

Andere opvallende modetrends voor 2021:

Doorzichtige maxi-jurken worden zo mogelijk NOG groter!

Herinterpretatie van de jaren ’80

Mega-wijde broeken in utilitarian stijl (met grote zakken)

