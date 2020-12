Bolero, fedora, panama. Niet mutsen en petten maar hoeden zijn de allernieuwste (en coolste!) streetstyle modetrend voor winter 2020 2021. We zagen ze tijdens de afgelopen Fashion Weeks maar tegenwoordig zien we ze ook in het Nederlandse straatbeeld. Misschien heb je zelf al zo’n coole hoed en heb je er al leuke combinaties mee gelegd.

Dit moet je weten als je voor een hoed volgens de allernieuwste accessoire trends voor winter 2020 2021 kiest

1. De hotste modellen zijn: bolero’s en fedora’s in wol of vilt (of in ieder geval in een winterproof materiaal), al dan niet met band.

2. Hoeden laten zich niet gemakkelijk dragen. Ga je ervoor draag ze dan met nonchalance en zelfverzekerdheid. Met andere woorden: zet je hoed op je hoofd en vergeet ‘m.

3. Want (zie 2.) met een hoed maak je een statement. Je blijft niet onopgemerkt. Je creëert er een ietwat gekunstelde modelook mee. Je zult eerder een Instagrammer of een influencer met een hoed zien dan een fashion model (modellen houden van sportievere looks – tijdens de afgelopen Fashion Weeks droegen ze vooral visserhoedjes en petten).

4. Juist omdat je met je hoed een statement maakt, moet je de look ontdramatiseren. De meest succesvolle (en trendy) combi van dit moment is: chique joggingpak + lange oversize jas + sneakers + hoed. Je kunt het joggingpak ook vervangen door een spijkerbroek of oversize broek en een coole hoodie.

5. Let op: hoeden kunnen oud(er) maken! Mensen verwachten in eerste instantie niet een jong iemand met een hoed. Het effect kan dus superleuk en verrassend zijn als je jong bent. Ben je niet meer piepjong, dan is het des te belangrijker dat je goede combinaties legt.

6. Last but not least: draag je hoed met los haar of op z’n hoogst met een lage paardenstaart maar stop niet al je haar eronder! We hebben het hier over een mannenhoed en dat vraagt om een vrouwelijk contrast!

